Scout24 bestätigt Jahresprognose

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 26.199 auf Ariva Indikation (05. August 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -3,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,69 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +18,66 %/+84,57 % bedeutet.