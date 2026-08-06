Motorenbauer Deutz legt weiter zu - Prognose bestätigt
- Umsatz wächst im zweiten Quartal um 13 Prozent
- Bereinigtes Ergebnis steigt um knapp 41 Prozent
- FFG-Übernahme soll die Ziele für 2030 vorziehen
KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz hat im zweiten Quartal sein Wachstum beschleunigt. Der Umsatz wuchs um 13 Prozent auf 585 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Das war ein schnellerer Anstieg als noch im ersten Jahresviertel. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um knapp 41 Prozent auf 42,4 Millionen Euro zu. Unter dem Strich sorgten Sondereffekte jedoch für einen Rückgang des Nettogewinns um ein Drittel auf 11,7 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Management. Die Ziele für 2030 - ein Umsatz von 4 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von 10 Prozent - sollen durch die milliardenschwere Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG nun "deutlich früher" erreicht werden, sagte Vorstandschef Stefan Schulte laut Mitteilung./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 9,80 auf Tradegate (06. August 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +10,06 %/+30,07 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006
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Hi jeroboam, auch wenn man sich gerne über die dürftige Übersetzung des englischen Originaltextes ins deutsche aufregen kann, bleiben die sachlichen Argumente im Text erkennbar und nachvollziehbar. Das erscheint mir viel wichtiger als so eine kleinliche Reaktion auf den Text.
"Beginnen Sie mit der Strategie, nicht mit der Überschrift"
"Bereiche, in denen wir nicht nur ein richtiges Spiel haben, sondern auch ein Gewinnrecht."
"Weg, der es uns ermöglichen würde, unsere Fähigkeiten in einem völlig anderen Maßstab zu ertragen."
"Anbieter von Militärland und Spezialfahrzeugen" "gepanzerte Personalträger"
usw usw
https://www.linkedin.com/in/dr-sebastian-c-schulte-294ab753/https://www.linkedin.com/in/dr-sebastian-c-schulte-294ab753/
Chief Executive Officer at DEUTZ AG
18 Std. •
https://www.linkedin.com/in/dr-sebastian-c-schulte-294ab753/
Diese Woche war ich in Alwar, Rajasthan, zu einem Meilenstein, auf den wir alle stolz sein können: den Beginn der Motorenproduktion bei TAFE Motors https://www.linkedin.com/company/deutzofficial/.
Was wir 2024 unterschrieben haben, ist jetzt eine Live-Produktionslinie. Unter Lizenz werden https://www.linkedin.com/company/tafecorporate/ unsere 2,2- und 2,9-Liter-Motoren für den indischen und internationalen Markt bauen – mit einer Skalierung von 35.000 Motoren und 50.000 Baugruppen pro Jahr auf einer Industry-4.0-Linie mit vollständiger digitaler Konnektivität.
Das ist Strategie in Aktion. Indien ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt, und diese Partnerschaft verschafft uns Zugang zu diesem Wachstum, macht unsere kleineren Verbrennungsmotoren kostengünstiger und unsere Lieferbasis widerstandsfähiger – ein Vorteil, der bis zu unseren deutschen Standorten reicht.
Mein Dank gilt unseren Partnern bei TAFE und Colonel Rajyavardhan Singh Rathore, Rajasthans Minister für Industrie und Handel, für die Einweihung der Einrichtung.
Und wir fangen gerade erst an: Gemeinsam erkunden wir bereits, wie wir diese Zusammenarbeit auf alternative Antriebssysteme ausweiten können.