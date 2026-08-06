Motorenbauer Deutz legt weiter zu - Prognose bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 9,80 auf Tradegate (06. August 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,78 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +10,06 %/+30,07 % bedeutet.