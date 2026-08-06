KI-Boom treibt Softwareanbieter GFT weiter an
- GFT setzt Wachstum dank KI-Boom weiter fort
- Umsatz steigt um sechs Prozent auf 233 Millionen
- Jahresziele von 930 Millionen Euro bestätigt
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies hat seinen Wachstumskurs dank des Booms von Künstlicher Intelligenz im zweiten Quartal fortgesetzt. Umsatz und Gewinn legten weiter zu, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Vorstandschef Marco Santos sieht die Gesellschaft damit auf Kurs zu ihren Jahreszielen - einem Umsatz von etwa 930 Millionen und einem bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 71 Millionen Euro.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von GFT im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 233 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn sprang um zehn Prozent auf 16,5 Millionen Euro nach oben. Der Überschuss legte sogar um ein Drittel auf 8,5 Millionen Euro zu./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie
Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 23,60 auf Tradegate (06. August 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um -1,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,37 %.
Die Marktkapitalisierung von GFT Technologies bezifferte sich zuletzt auf 621,29 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +1,69 %/+35,59 % bedeutet.
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Meldung von heute morgen, Quelle:
GFT Technologies verzeichnet soliden Start in das Jahr 2026 und setzt Wachstumskurs bei verbesserter Profitabilität fort
- Solider Jahresauftakt mit Umsatzwachstum von 5 Prozent zu konstanten Wechselkursen auf 229,5 Mio. Euro, im Einklang mit der Prognose für das Geschäftsjahr 2026
- Deutlicher Anstieg des EBT um 20 Prozent auf 12,0 Mio. Euro und des bereinigten EBIT um 7 Prozent auf 16,1 Mio. Euro
- Starkes Wachstum in Brasilien (+33 Prozent) und Kolumbien (+20 Prozent), ergänzt durch solides Wachstum in Spanien (+9 Prozent) und den USA (+8 Prozent zu konstanten Wechselkursen)
- Wachstum in allen Geschäftsbereichen: Getrieben durch zweistelligen Anstieg in Industrie & Sonstige (+15 Prozent) sowie weitere Zuwächse in Versicherung (+6 Prozent) und Banking (+1 Prozent)
- Mit einem beeinflussten Vertragsvolumen von über 100Mio.Euro und wachsender Nutzung bei Unternehmenskunden wird die Wynxx Agentic AI Plattform zu einem zentralen Wachstumstreiber für GFT
- Bedeutende Kundengewinne belegen die Umsetzungskompetenz von GFT in strategischen Wachstumsfeldern; so konnte das Unternehmen nach der Integration von Megawork einen SAP-Vertrag im Wert von über 18 Mio. Euro mit einem Tier-1-Kunden in Brasilien abschließen
- Google Cloud zeichnet GFT als „2026 Google Cloud Partner of the Year – Infrastructure Modernization: Latin America“ aus und bestätigt damit die weltweit führende Position von GFT
- Prognose für 2026 in einem sich wandelnden Marktumfeld bestätigt
GFT bringt KI-gestützte Robotik in die Automobil-Produktionslinie
Ein großer US-amerikanischer Automobilhersteller setzt die Lösung bereits in seinen Werken ein:
Details:
https://www.gft.com/de/de/about-us/newsroom/press-and-news/2026/press-releases/gft-takes-ai-from-visual-inspection-to-physical-action-for-auto-manufacturers