KI-Boom treibt Softwareanbieter GFT weiter an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie

Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 23,60 auf Tradegate (06. August 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um -1,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,37 %.

Die Marktkapitalisierung von GFT Technologies bezifferte sich zuletzt auf 621,29 Mio..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +1,69 %/+35,59 % bedeutet.