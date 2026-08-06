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    KI-Boom treibt Softwareanbieter GFT weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • GFT setzt Wachstum dank KI-Boom weiter fort
    • Umsatz steigt um sechs Prozent auf 233 Millionen
    • Jahresziele von 930 Millionen Euro bestätigt
    KI-Boom treibt Softwareanbieter GFT weiter an
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies hat seinen Wachstumskurs dank des Booms von Künstlicher Intelligenz im zweiten Quartal fortgesetzt. Umsatz und Gewinn legten weiter zu, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Vorstandschef Marco Santos sieht die Gesellschaft damit auf Kurs zu ihren Jahreszielen - einem Umsatz von etwa 930 Millionen und einem bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 71 Millionen Euro.

    Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von GFT im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 233 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn sprang um zehn Prozent auf 16,5 Millionen Euro nach oben. Der Überschuss legte sogar um ein Drittel auf 8,5 Millionen Euro zu./stw/mis

    GFT Technologies

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    ISIN:DE0005800601WKN:580060
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie

    Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 23,60 auf Tradegate (06. August 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um -1,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von GFT Technologies bezifferte sich zuletzt auf 621,29 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +1,69 %/+35,59 % bedeutet.





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