JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti senkte am Mittwochabend ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 um sieben Prozent und für 2027 um neun Prozent. Grund sei eine niedrigere Profitabilität des Konsumgüterherstellers. Es gebe wenig Hinweise auf eine positive Trendwende./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 80,52EUR auf Tradegate (06. August 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
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