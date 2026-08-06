Deutsche Beteiligungs AG macht erneut Verlust
- DBAG bleibt im zweiten Quartal in den roten Zahlen
- Im Halbjahr fallen 34 Millionen Euro Verlust an
- NAV je Aktie sinkt auf 33,65 Euro per Ende Juni
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist auch im zweiten Quartal in den roten Zahlen geblieben. Der Verlust im ersten Halbjahr summierte sich damit auf 34 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr hatte der Konzern noch einen Gewinn von 8,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Grund hierfür waren vor allem Bewertungseffekte. Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) fiel per Ende Juni auf 33,65 Euro, nachdem es Ende 2025 noch 36,37 Euro waren.
Neben Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen ist die DBAG auch in der Fondsberatung aktiv. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den sechs Monaten bis Ende Juni von 7,1 Millionen Euro vor einem Jahr auf 6,8 Millionen Euro. Die erst jüngst angepassten Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Management./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,55 auf Tradegate (06. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um +2,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 405,25 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +39,21 %/+67,05 % bedeutet.
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Schlußmeldung von 12.05.26
"Das Aktienrückkaufprogramm wurde zum 10. Juni 2026 abgeschlossen. Die
Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom
3. März 2025 bis einschließlich 10. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich auf
799.000 Aktien. Das entspricht ca. 4,25 Prozent des Grundkapitals der
Deutschen Beteiligungs AG. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug
25,029728 Euro. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von
"Nicht gut" ist relativ.
es gibt wieder einmal Neuigkeiten
Corporate | 1 Juni 2026 13:18
Deutsche Beteiligungs AG: Investition in Katalysator der Energiewende; DBAG ECF IV erwirbt Mehrheit an TNL-Gruppe