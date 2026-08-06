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    Norlase baut seine Präsenz in Europa durch den Aufbau einer eigenen Vertriebsniederlassung in Deutschland aus

    Ernennt den erfahrenen Augenoptik-Branchenkenner Wolfgang Dalhoff zum Senior Sales Manager, um das regionale Wachstum voranzutreiben

    BALLERUP, Dänemark, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Norlase, ein weltweit tätiger Hersteller von Augenlasern, der Laserlösungen der nächsten Generation zur Behandlung von Netzhaut- und Glaukomerkrankungen entwickelt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in Deutschland auf ein Direktvertriebs- und Supportmodell umstellt und Wolfgang Dalhoff zum Senior Sales Manager für Deutschland ernennt, der diese Umstellung leiten wird.

    Norlase is an emerging global ophthalmic medical device company developing next-generation laser solutions for the treatment of retina and glaucoma disease.

    Dieser Schritt spiegelt die übergreifende Strategie von Norlase wider, engere, lokale Beziehungen zu Netzhaut- und Glaukom-Spezialisten aufzubauen, die auf die Technologie des Unternehmens vertrauen, und ihnen einen direkten Kontakt zum Unternehmen für Service, Schulungen und klinische Unterstützung zu ermöglichen. Der Aufbau einer direkten Vertriebspräsenz in Deutschland stärkt die Fähigkeit von Norlase, schnell auf klinische Anforderungen zu reagieren und kontinuierliche, praxisnahe Unterstützung zu leisten, während die Verbreitung seiner Laserplattformen weiter zunimmt.

    „Der Einstieg in den Direktvertrieb in Deutschland ist ein logischer nächster Schritt für unser Wachstum in ganz Europa", sagte Oliver Hvidt, Geschäftsführer und Mitbegründer von Norlase. „Dadurch können wir zu den deutschen Netzhaut- und Glaukom-Spezialisten dieselbe enge und reaktionsschnelle Beziehung aufbauen, wie wir sie bereits in unseren anderen Direktmärkten etabliert haben." „Wolfgang verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich der Augenlasertechnologie und kennt den deutschen Markt sehr gut. Wir sind zuversichtlich, dass er unseren Kunden dort helfen wird, noch mehr Nutzen aus unserer Technologie zu ziehen, während wir weiter wachsen."

    Herr Dalhoff verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im technischen Vertrieb und in der klinischen Anwendungsbetreuung in den Bereichen Augenheilkunde und Optiktechnologie. Zu seinen früheren Tätigkeiten zählen unter anderem Positionen bei der Ellex Deutschland GmbH, wo er den klinischen Einsatz von therapeutischen Lasertechnologien wie YAG-, SLT- und Netzhautlasersystemen unterstützte, sowie zuletzt bei der Teleon Surgical GmbH.

    Mit diesem Schritt will Norlase seine Beziehungen zu Augenärzten in Deutschland vertiefen und den Aufbau einer direkten Präsenz vor Ort weiter vorantreiben, die bereits das Wachstum des Unternehmens in den Vereinigten Staaten unterstützt hat.

    Über Norlase

    Norlase entwickelt Laserlösungen der nächsten Generation zur Behandlung von Netzhaut- und Glaukomerkrankungen. Norlase wurde in Dänemark gegründet und besteht aus weltweiten Branchenexperten in den Bereichen Ophthalmologie, Lasertechnologie, Entwicklung medizinischer Geräte und Kundenbetreuung. Norlase widmet sich dem Ziel, die Praxiseffizienz, die Patientenversorgung und das Behandlungserlebnis für Augenärzte weltweit zu verbessern. Das Produktportfolio von Norlase umfasst eine Reihe von marktführenden, äußerst ergonomischen, ultrakompakten und tragbaren Laser-Photokoagulationssystemen. Das Unternehmen hat mit LYNX das erste integrierte Laser- und LIO-System mit Musterabtastung entwickelt und auf den Markt gebracht und treibt die Innovation und den Erfindergeist für Augenärzte weltweit weiter voran.

    Levi Hall, levi@lcommunications.me

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