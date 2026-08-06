UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien enttäuschend ausgefallen, schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Denn die geschäftlichen Perspektiven deuteten auf eine Abschwächung im zweiten Halbjahr hin. In einer Telefonkonferenz habe das Management des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmmittel dies unter anderen mit Nachahmerpräparaten in Kanada und Brasilien begründet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:38 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 39,00EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 332
Kursziel alt: 332
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 332
Kursziel alt: 332
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