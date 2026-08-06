GOLDMAN SACHS stuft Springer Nature auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Dynamik im Research-Bereich sorge für leicht steigende Schätzungen, schrieb James Tate am Mittwoch im Resümee des Quartalsberichts./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 18,90EUR auf Tradegate (05. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: Springer Nature

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

