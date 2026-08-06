11 88 0 Solutions Akt: EBITDA Soars 82% in H1 2026
11880 Solutions AG sharpened its profitability in H1 2026, lifting EBITDA despite softer revenues, as efficiency gains and a digital push reshaped the business.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- 11880 Solutions AG increased EBITDA by 82% to EUR 1.7 million in H1 2026, up from EUR 0.9 million in H1 2025.
- Revenue declined slightly to EUR 25.3 million, compared with EUR 27.2 million in the same period last year.
- Efficiency measures and lower administrative costs were the main drivers of the improved profitability.
- The Digital business generated EUR 20.6 million in revenue and increased EBITDA by approximately 64% to EUR 1.8 million.
- Telephone Services revenue fell slightly to EUR 4.8 million, while EBITDA improved from minus EUR 0.2 million to minus EUR 0.1 million.
- The company is developing a medium-term strategy focused on targeted product improvements, AI-supported processes, customer value, and sustainable profitability.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at 11 88 0 Solutions Akt is on 06.08.2026.
The price of 11 88 0 Solutions Akt at the time of the news was 0,4455EUR and was down -0,22 % compared with the previous
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