OHB Q2 2026: Starkes Halbjahr, Guidance bestätigt, neue Partner
Starkes Wachstum, volle Auftragsbücher und neue Partnerschaften: OHB schärft 2026 sein Profil als Schlüsselakteur für Raumfahrt- und Verteidigungsprojekte in Europa.
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
- OHB steigerte im ersten Halbjahr 2026 die Gesamtleistung um 11 % auf 627,9 Mio. EUR; das bereinigte EBITDA wuchs um 31 % auf 60,4 Mio. EUR und das bereinigte EBIT um 46 % auf 38,9 Mio. EUR.
- Der Auftragsbestand erhöhte sich auf 3,304 Mrd. EUR und bietet laut Unternehmen langfristige Planungssicherheit; der Auftragseingang soll im zweiten Halbjahr weiter an Dynamik gewinnen.
- Die finanzielle Basis wurde deutlich gestärkt: Die Bilanzsumme stieg auf 2,114 Mrd. EUR, das Eigenkapital auf 915,6 Mio. EUR und die Eigenkapitalquote auf 43,3 %.
- OHB bestätigte die Jahresprognose 2026 mit einer erwarteten Gesamtleistung von rund 1,4 Mrd. EUR und einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 10,5 % und 11,0 %.
- Neue Partnerschaften mit Rheinmetall, Helsing, Hensoldt und Kongsberg sollen OHBs Position bei deutschen Verteidigungsinitiativen sowie bei weltraumgestützten Kommunikations- und Aufklärungssystemen stärken.
- Die Internationalisierung schreitet voran: OHB Czechspace übernimmt erstmals die Hauptauftragnehmerschaft für ein Satellitenprojekt, während OHB SPACE UK durch die EnVision-Mission und einen neuen Reinraum in Bristol weiter ausgebaut wird.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei OHB ist am 06.08.2026.
Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 246,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,43 % im Minus.
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