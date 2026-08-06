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    11 88 0 Solutions Akt: EBITDA im 1. Halbjahr 2026 um 82 % höher

    Trotz leicht rückläufiger Erlöse zeigt die 11880 Solutions AG im ersten Halbjahr 2026 eine deutlich verbesserte Ertragskraft – getrieben von Effizienz, Kostendisziplin und starkem Digitalgeschäft.

    11 88 0 Solutions Akt: EBITDA im 1. Halbjahr 2026 um 82 % höher
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • Die 11880 Solutions AG steigerte ihr EBITDA im ersten Halbjahr 2026 um 82 % auf 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro).
    • Der Umsatz sank leicht auf 25,3 Mio. Euro nach 27,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
    • Hauptgrund für die verbesserte Ertragskraft waren konsequente Effizienzmaßnahmen und deutlich reduzierte Verwaltungskosten.
    • Das Digitalgeschäft erzielte 20,6 Mio. Euro Umsatz und steigerte sein EBITDA um rund 64 % auf 1,8 Mio. Euro.
    • Der Bereich Telefondienstleistungen erreichte 4,8 Mio. Euro Umsatz; das EBITDA verbesserte sich auf minus 0,1 Mio. Euro. Der Rückgang des Auskunftsvolumens verlangsamte sich auf 7 %, während die Nachfrage nach Call-Center-Services stieg.
    • Das Unternehmen arbeitet an einer mittelfristigen Strategie zur Weiterentwicklung des Produktportfolios und will mithilfe von KI Produkte und Prozesse effizienter sowie kundenorientierter gestalten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei 11 88 0 Solutions Akt ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von 11 88 0 Solutions Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4455EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im Minus.


    11 88 0 Solutions Akt

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    ISIN:DE0005118806WKN:511880
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