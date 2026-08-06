Pentixapharm Holding: Q2-Zahlen und Fortschritte im Phase-3-PANDA-Programm
Pentixapharm meldet Fortschritte in der Onkologie-Pipeline, stärkt die Finanzierung bis 2028 und bestätigt trotz anhaltender Verluste den Ausblick für 2026.
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- **PANDA-Phase-3-Programm vorangetrieben:** Die FDA genehmigte den IND-Antrag für [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor; die multizentrische Studie mit rund 325 Patientinnen und Patienten soll im zweiten Halbjahr 2026 starten. Zudem erhielt das Programm eine **Fast-Track-Einstufung**.
- **Finanzlage verbessert:** Nach dem Berichtszeitraum schloss Pentixapharm eine überzeichnete Kapitalerhöhung ab und erzielte einen Bruttoerlös von rund **20,4 Mio. Euro**. Die Finanzierung soll den Betrieb laut Planung bis ins Jahr **2028** sichern.
- **Finanzergebnisse verbessert, aber weiterhin defizitär:** Im ersten Halbjahr 2026 sank der Periodenfehlbetrag auf **6,9 Mio. Euro** nach 8,4 Mio. Euro im Vorjahr; das EBITDA verbesserte sich auf **-4,8 Mio. Euro**. Der Umsatz betrug **0 Euro**.
- **Jahresprognose bestätigt:** Für 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin einen Periodenfehlbetrag von rund **21,6 Mio. Euro**; mögliche Einnahmen aus Partnerschaften oder Auslizenzierungen sind darin nicht berücksichtigt.
- **Onkologie-Pipeline entwickelt sich weiter:** Für das CXCR4-Programm **PENTHERA** wurden zwei US-IND-Anträge freigegeben. Außerdem wird **PENTILULA** klinisch weitergeführt und die präklinische CD24-Antikörperplattform **GT-008** weiterentwickelt.
- **Unternehmensorganisation neu ausgerichtet:** Henner Kollenberg schied zum 30. Juni 2026 aus dem Vorstand und dem Unternehmen aus. Erik Merten übernahm zusätzlich zu seiner CTO-Rolle die Verantwortung als COO für Qualitätsmanagement, Personal und IT.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Pentixapharm Holding ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Pentixapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,53 %
im Plus.
-1,57 %
-5,12 %
-13,42 %
-7,18 %
-1,19 %
-56,05 %
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