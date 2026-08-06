🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPentixapharm Holding AktievorwärtsNachrichten zu Pentixapharm Holding
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pentixapharm Holding: Q2-Zahlen und Fortschritte im Phase-3-PANDA-Programm

    Pentixapharm meldet Fortschritte in der Onkologie-Pipeline, stärkt die Finanzierung bis 2028 und bestätigt trotz anhaltender Verluste den Ausblick für 2026.

    Pentixapharm Holding: Q2-Zahlen und Fortschritte im Phase-3-PANDA-Programm
    Foto: adobe.stock.com
    • **PANDA-Phase-3-Programm vorangetrieben:** Die FDA genehmigte den IND-Antrag für [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor; die multizentrische Studie mit rund 325 Patientinnen und Patienten soll im zweiten Halbjahr 2026 starten. Zudem erhielt das Programm eine **Fast-Track-Einstufung**.
    • **Finanzlage verbessert:** Nach dem Berichtszeitraum schloss Pentixapharm eine überzeichnete Kapitalerhöhung ab und erzielte einen Bruttoerlös von rund **20,4 Mio. Euro**. Die Finanzierung soll den Betrieb laut Planung bis ins Jahr **2028** sichern.
    • **Finanzergebnisse verbessert, aber weiterhin defizitär:** Im ersten Halbjahr 2026 sank der Periodenfehlbetrag auf **6,9 Mio. Euro** nach 8,4 Mio. Euro im Vorjahr; das EBITDA verbesserte sich auf **-4,8 Mio. Euro**. Der Umsatz betrug **0 Euro**.
    • **Jahresprognose bestätigt:** Für 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin einen Periodenfehlbetrag von rund **21,6 Mio. Euro**; mögliche Einnahmen aus Partnerschaften oder Auslizenzierungen sind darin nicht berücksichtigt.
    • **Onkologie-Pipeline entwickelt sich weiter:** Für das CXCR4-Programm **PENTHERA** wurden zwei US-IND-Anträge freigegeben. Außerdem wird **PENTILULA** klinisch weitergeführt und die präklinische CD24-Antikörperplattform **GT-008** weiterentwickelt.
    • **Unternehmensorganisation neu ausgerichtet:** Henner Kollenberg schied zum 30. Juni 2026 aus dem Vorstand und dem Unternehmen aus. Erik Merten übernahm zusätzlich zu seiner CTO-Rolle die Verantwortung als COO für Qualitätsmanagement, Personal und IT.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Pentixapharm Holding ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von Pentixapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,53 % im Plus.


    Pentixapharm Holding

    -1,57 %
    -5,12 %
    -13,42 %
    -7,18 %
    -1,19 %
    -56,05 %
    ISIN:DE000A40AEG0WKN:A40AEG
    Pentixapharm Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pentixapharm Holding: Q2-Zahlen und Fortschritte im Phase-3-PANDA-Programm Pentixapharm meldet Fortschritte in der Onkologie-Pipeline, stärkt die Finanzierung bis 2028 und bestätigt trotz anhaltender Verluste den Ausblick für 2026.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     