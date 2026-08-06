Großauftrag
Windturbinen von Nordex bleiben in der Türkei gefragt
- Nordex erhält Türkei-Großauftrag über 525 Megawatt
- Türkerler bestellt 72 Turbinen für Yeka-5 in Sivas
- Bau startet 2027, zehn Jahre Service vereinbart
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat aus seinem wichtigen türkischen Markt einen Großauftrag erhalten. Von der Türkerler Holding sei ein neuer Auftrag über rund 525 Megawatt eingegangen, teilte Nordex am Donnerstag in Hamburg mit. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal hatte Nordex Aufträge von knapp 3.100 Megawatt erhalten.
Die Türkerler Holding beauftragt Nordex nun mit der Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X für das Windprojekt "Yeka-5 R25 Sivas" in Sivas (Zentralanatolien). Die Installation der ersten Turbine soll im dritten Quartal 2027 beginnen. Eingeschlossen ist zudem ein Servicevertrag über zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung auf bis zu 25 Jahre.
In der Türkei hat Nordex eigenen Angaben zufolge einen Marktanteil von 34 Prozent./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 38,98 auf Tradegate (06. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -0,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,10 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -1,40 %/+55,68 % bedeutet.
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Nordex steigert im zweiten Quartal das Ebitda auf 224 Mio. Euro (mehr als verdoppelt) und den Umsatz um gut 16% auf rund 2,2 Mrd. Euro, jeweils über den von dem Unternehmen befragten Analystenerwartungen. Der Auftragseingang wächst um knapp ein Drittel; die Jahresprognose wird bestätigt, und CEO José Luis Blanco sieht das Unternehmen auf Kurs zum mittelfristigen Margenziel von 10–12% (Marge zum Halbjahr: 9,4%). (stock3)
DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für NORDEX von 58 EUR auf 59 EUR. Buy. (stock3)