Windturbinen von Nordex bleiben in der Türkei gefragt

In der Türkei hat Nordex eigenen Angaben zufolge einen Marktanteil von 34 Prozent./lew/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 38,98 auf Tradegate (06. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -0,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,10 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -1,40 %/+55,68 % bedeutet.