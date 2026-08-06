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    KORREKTUR

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    Motorenbauer Deutz legt weiter zu - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz steigert den Quartalsumsatz um 13 Prozent
    • Bereinigtes Ergebnis steigt um knapp 41 Prozent
    • FFG-Übernahme soll die 2030-Ziele früher bringen
    KORREKTUR - Motorenbauer Deutz legt weiter zu - Prognose bestätigt
    Foto: DEUTZ AG

    (Im letzten Satz wird der Vorname berichtigt, er lautet "Sebastian" rpt. "Sebastian".)

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz hat im zweiten Quartal sein Wachstum beschleunigt. Der Umsatz wuchs um 13 Prozent auf 585 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Das war ein schnellerer Anstieg als noch im ersten Jahresviertel. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um knapp 41 Prozent auf 42,4 Millionen Euro zu. Unter dem Strich sorgten Sondereffekte jedoch für einen Rückgang des Nettogewinns um ein Drittel auf 11,7 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Management. Die Ziele für 2030 - ein Umsatz von 4 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von 10 Prozent - sollen durch die milliardenschwere Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG nun "deutlich früher" erreicht werden, sagte Vorstandschef Sebastian Schulte laut Mitteilung./men/zb/mis

    Deutz

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    ISIN:DE0006305006WKN:630500
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 9,83 auf Tradegate (06. August 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +3,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +11,68 %/+31,98 % bedeutet.





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