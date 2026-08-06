Siemens macht Fortschritte bei Abspaltung von Healthineers
- Steuerfragen zur Healthineers-Abspaltung geklärt
- Aktionäre stimmen 2027 über die Abspaltung ab
- Siemens plant zunächst die Abgabe von 30 Prozent
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens kommt bei der geplanten Abspaltung seiner Medizintechniktochter Siemens Healthineers voran. So seien die relevanten steuerlichen Themen mit den Finanzbehörden verbindlich geklärt worden, um mit der Abspaltung fortzufahren, erklärte Finanzvorständin Veronika Bienert am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal. Sie bestätigte auch den Zeitplan: So sollen die Aktionäre beider Unternehmen auf den Hauptversammlungen im kommenden Jahr darüber abstimmen. Weitere Details will Siemens im November mit den Jahreszahlen veröffentlichten.
Zudem kündigte Konzernchef Roland Busch an, die Anzahl der Aufsichtsratsmandate von Siemens-Vorstandsmitgliedern bei Healthineers von drei auf eins zu reduzieren. "Veronika und ich werden unsere Mandate niederlegen", sagte er laut Redetext. Dies werde zur nächsten Hauptversammlung von Siemens Healthineers im Februar 2027 wirksam.
Siemens hatte im vergangenen Jahr angekündigt, sich mittelfristig von seiner Medizintechniktochter trennen zu wollen. Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers abgegeben werden. Aktionäre hatten schon länger eine Trennung gefordert, da Healthineers zu den anderen Geschäften keine Synergien aufweist und viel Kapital bindet. Siemens hielt letzten offiziellen Angaben Ende vergangenen Jahres zufolge noch rund 67 Prozent. Mittelfristig strebt Siemens eine reine Finanzbeteiligung an./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 39,09 auf Tradegate (06. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 216,88 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -13,68 %/+26,72 % bedeutet.
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https://defence-network.com/nrw-siemens-production-launch-ce…
ich denke mal die 300 € Marke wird noch genommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
ja der eine Auftrag ist Pillepalle,