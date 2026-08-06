Henkel steigert Ergebnis - Umsatzprognose angehoben
- Henkel steigert Ergebnis trotz schwierigem Umfeld
- Henkel hebt Umsatzprognose für 2026 deutlich an
- Umsatz sinkt leicht, bereinigtes Ebit legt zu
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat im ersten Halbjahr in einem weiter schwierigen Umfeld das Ergebnis gesteigert. Dabei trugen beide Unternehmensbereiche bei. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management nun zuversichtlicher. So soll der Umsatz 2026 ohne Währungs- und Portfolioeffekte nun um 1,5 bis 3,5 Prozent zulegen und damit an beiden Enden 0,5 Prozentpunkte mehr als bisher geplant, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die bereinigte operative Marge (Ebit-Marge) soll unverändert 14,5 bis 16 Prozent erreichen.
Im ersten Halbjahr sank der Umsatz zwar leicht um 0,5 Prozent auf rund 10,35 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft wuchs er aber um 3,2 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit 1,62 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahreswert. Branchenexperten hatten insgesamt im Durchschnitt etwas weniger auf dem Zettel. Die entsprechende Rendite verbesserte sich ebenfalls leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 15,7 Prozent./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 78,44 auf Tradegate (06. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +4,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 14,08 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von -17,55 %/-3,60 % bedeutet.
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Guter Start in das Geschäftsjahr 2026
Henkel erreicht gutes organisches Umsatzwachstum
im ersten Quartal 2026
- Konzernumsatz: rund 5,0 Mrd Euro, organisch +1,7 Prozent
- Organische Umsatzsteigerung getragen von beiden Unternehmensbereichen,
- jeweils mit positiver Volumen- und Preisentwicklung:
- Adhesive Technologies: organisches Umsatzwachstum von 1,7 Prozent
- Consumer Brands: organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent
- Erfolgreiche Umsetzung der M&A-Wachstumsstrategie:
- Fünf Transaktionen mit einem Gesamtumsatzvolumen von rund 1,6 Mrd Euro
- Drei Transaktionen davon bereits erfolgreich abgeschlossen:
- Wetherby Laroc, ATP Adhesive Systems, Not Your Mother’s
- Aktienrückkaufprogramm von rund 1 Mrd Euro Ende März erfolgreich abgeschlossen
- Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 unverändert:
- Organisches Umsatzwachstum: 1,0 bis 3,0 Prozent
- Bereinigte Umsatzrendite: 14,5 bis 16,0 Prozent
- Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich (bei konstanten Wechselkursen)
Der Russe geschlagen? Wo lebst Du? Auch stellt sich mir die Frage, was wir daraus für Vorteile hätten?
Stämme. Die Dividenden unterscheiden sich kaum. Die Stämme sind schlicht preiswerter, weil sie nicht im Dax gelistet sind. Und man kann mit ihnen in der HV mit abstimmen.