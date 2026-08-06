UBS stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Zum dritten Mal seit 2010 hätten die Hamburger im Rahmen eines Turnaroundplans ihre Margenziele korrigiert, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch. Denn wieder einmal habe sich eine Phase überdurchschnittlicher Umsatz- und Ergebnissteigerungen als nicht nachhaltig erwiesen. Delmas kappte seine Ergebnisprognose für 2027 um 5 Prozent. Er glaubt zwar zunächst an ein positives Szenario, die Berechenbarkeit bleibe allerdings sehr limitiert. Derweil seien die Aktien im Branchenvergleich teuer./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 80,52EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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