BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die operative Entwicklung des Informationsdienstleisters für das Rechtswesen, Steuern und Gesundheit sei beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Cherblanc am Mittwoch. Die bestätigten Jahresziele spiegelten wie erwartet höhere Investitionen im zweiten Halbjahr wider./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:18 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:18 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 70,90EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Christophe Cherblanc

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 102

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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