BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die operative Entwicklung des Informationsdienstleisters für das Rechtswesen, Steuern und Gesundheit sei beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Cherblanc am Mittwoch. Die bestätigten Jahresziele spiegelten wie erwartet höhere Investitionen im zweiten Halbjahr wider./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 70,90EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Christophe Cherblanc
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 102
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christophe Cherblanc
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
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