Rheinmetall Aktie unter Verkaufsdruck - 06.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie fällt um -2,69 % auf 1.179,60€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,98 % hinzunehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +4,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,28 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,72 % 1 Monat +10,56 % 3 Monate -15,98 % 1 Jahr -31,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.08.2026, 08:12 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Nachkäufe nach Kursrücksetzern und die Erholung der Rheinmetall-Aktie. Fundamentaler Rückenwind kommt von starkem Umsatz- und Gewinnwachstum, höherem Auftragsbestand und 15 % operativer Marge; zugleich wird der negative Free Cashflow und die gesenkte Umsatzprognose thematisiert. Technisch gelten 1.123 und 1.100 Euro als Unterstützungen, Widerstände liegen ab 1.234 Euro. Eine nachhaltige Trendwende wäre erst über 1.300 und der 200-Tage-Linie bei rund 1.355 Euro bestätigt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,79 Mrd. € wert.

Angetrieben von entspannten Ölpreisen und weiter positiver Dynamik an den Übersee-Märkten steuert der DAX auf ein Plus zum Handelsstart hin. Zahlreiche Unternehmenszahlen sind schon da.

Nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekt durch das Verteidigungsministerium hat Rheinmetall wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr gesenkt. Der Vorstand rechne nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 13,7 bis …

Der Dax dürfte am Donnerstag etwas höher starten und in der Nähe seiner jüngsten Rekorde bleiben. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,34 Prozent auf 26.216 Punkte. Am Vortag war er erstmals …

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Thales notiert im Minus, mit -2,17 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,51 %. Lockheed Martin legt um +0,42 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,21 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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