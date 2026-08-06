Besonders beachtet!
Rheinmetall Aktie unter Verkaufsdruck - 06.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -2,69 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.
Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.08.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie fällt um -2,69 % auf 1.179,60€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,98 % hinzunehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +4,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,28 % verloren.
Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,72 %
|1 Monat
|+10,56 %
|3 Monate
|-15,98 %
|1 Jahr
|-31,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Nachkäufe nach Kursrücksetzern und die Erholung der Rheinmetall-Aktie. Fundamentaler Rückenwind kommt von starkem Umsatz- und Gewinnwachstum, höherem Auftragsbestand und 15 % operativer Marge; zugleich wird der negative Free Cashflow und die gesenkte Umsatzprognose thematisiert. Technisch gelten 1.123 und 1.100 Euro als Unterstützungen, Widerstände liegen ab 1.234 Euro. Eine nachhaltige Trendwende wäre erst über 1.300 und der 200-Tage-Linie bei rund 1.355 Euro bestätigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Zur Rheinmetall Diskussion
Informationen zur Rheinmetall Aktie
Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,79 Mrd. € wert.
DAX nimmt Anlauf auf Rekord nach Zahlen von Siemens, Rheinmetall
Angetrieben von entspannten Ölpreisen und weiter positiver Dynamik an den Übersee-Märkten steuert der DAX auf ein Plus zum Handelsstart hin. Zahlreiche Unternehmenszahlen sind schon da.
Rheinmetall senkt Umsatzprognose
Nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekt durch das Verteidigungsministerium hat Rheinmetall wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr gesenkt. Der Vorstand rechne nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 13,7 bis …
Etwas höher in Sicht der jüngsten Rekorde - acht Dax-Werte im Blick
Der Dax dürfte am Donnerstag etwas höher starten und in der Nähe seiner jüngsten Rekorde bleiben. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,34 Prozent auf 26.216 Punkte. Am Vortag war er erstmals …
So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall
BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Thales notiert im Minus, mit -2,17 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,51 %. Lockheed Martin legt um +0,42 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,21 %.
Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?
Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.