🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Besonders beachtet!

    1361 Aufrufe 1361 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Aktie fällt um -2,78 % - 06.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Aktie bisher Verluste von -2,78 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Aktie fällt um -2,78 % - 06.08.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

    Siemens Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.08.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Aktie. Sie fällt um -2,78 % auf 278,00. Der Kursrückgang der Siemens Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,78 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Short
    303,05€
    Basispreis
    3,28
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    252,40€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Siemens Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,07 %.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +6,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens auf +21,83 %.

    Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,95 %
    1 Monat +3,19 %
    3 Monate +11,07 %
    1 Jahr +31,47 %
    Stand: 06.08.2026, 08:13 Uhr

    Informationen zur Siemens Aktie

    Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 223,00 Mrd. € wert.

    Siemens macht Fortschritte bei Abspaltung von Healthineers


    Der Technologiekonzern Siemens kommt bei der geplanten Abspaltung seiner Medizintechniktochter Siemens Healthineers voran. So seien die relevanten steuerlichen Themen mit den Finanzbehörden verbindlich geklärt worden, um mit der Abspaltung …

    DAX nimmt Anlauf auf Rekord nach Zahlen von Siemens, Rheinmetall


    Angetrieben von entspannten Ölpreisen und weiter positiver Dynamik an den Übersee-Märkten steuert der DAX auf ein Plus zum Handelsstart hin. Zahlreiche Unternehmenszahlen sind schon da.

    Siemens mit Rekordzahlen: Warum die Deutsche Bank trotzdem bremst


    **Siemens überzeugt operativ – Deutsche Bank bleibt dennoch neutral** Siemens hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 seine operative Dynamik deutlich gesteigert. Der Technologiekonzern meldete Rekordwerte beim Auftragseingang und beim …

    Siemens Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens

    -5,18 %
    +6,95 %
    +3,19 %
    +11,07 %
    +31,47 %
    +96,02 %
    +104,45 %
    +216,89 %
    +242,84 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610
    Siemens direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Siemens Aktie fällt um -2,78 % - 06.08.2026 Am heutigen Handelstag muss die Siemens Aktie bisher Verluste von -2,78 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     