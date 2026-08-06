Siemens Aktie fällt um -2,78 % - 06.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Aktie. Sie fällt um -2,78 % auf 278,00€. Der Kursrückgang der Siemens Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,78 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Siemens Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,07 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +6,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens auf +21,83 %.

Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,95 % 1 Monat +3,19 % 3 Monate +11,07 % 1 Jahr +31,47 %

Informationen zur Siemens Aktie

Stand: 06.08.2026, 08:13 Uhr

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 223,00 Mrd. € wert.

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Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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