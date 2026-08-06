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    Besonders beachtet!

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    Kontron Aktie mit Kurssprung - 06.08.2026

    Am 06.08.2026 ist die Kontron Aktie, bisher, um +3,97 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Besonders beachtet! - Kontron Aktie mit Kurssprung - 06.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

    Kontron Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 06.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Kontron Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,97 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Kontron Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,78 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -11,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Kontron auf -9,07 %.

    Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,91 %
    1 Monat -10,09 %
    3 Monate -7,78 %
    1 Jahr -26,03 %
    Stand: 06.08.2026, 08:13 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die bevorstehenden Halbjahreszahlen und die Erwartung, dass Umsatz und Gewinn enttäuschen könnten. Viele rechnen mit einem Rückgang auf 16–18 Euro; neue Höchststände erscheinen kurzfristig fern. Die Oddo-BHF-Abstufung auf „Neutral“ mit 23,50 Euro Kursziel wird diskutiert. Kritik gilt zudem der Unternehmenskommunikation und der unklaren Übernahmeprüfung, wodurch ein späteres Angebot zu niedrigerem Preis möglich erscheint.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

    Zur Kontron Diskussion

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Emerson Electric, Schneider Electric und Co.

    Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,64 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,68 %. Siemens notiert im Minus, mit -2,62 %.

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    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

    +6,10 %
    -11,91 %
    -10,09 %
    -7,78 %
    -26,03 %
    +1,96 %
    -0,48 %
    +145,44 %
    +75,29 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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