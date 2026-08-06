Deutsche Telekom Aktie steigt - 06.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Deutsche Telekom Aktie. Mit einer Performance von +2,18 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Telekom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,08€, mit einem Plus von +2,18 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Deutsche Telekom Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +1,31 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,87 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Telekom eine positive Entwicklung von 0,00 % erlebt.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,87 % 1 Monat +9,84 % 3 Monate +1,31 % 1 Jahr -11,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.08.2026, 08:14 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg der Telekom, der mit Erwartungen an gute Halbjahreszahlen und der Erhöhung des Aktienrückkaufs um bis zu 3 Mrd. Euro begründet wird. Diskutiert werden mögliche Kurse um 30 Euro, die weiterhin verhaltene Bewertung wegen moderater Ertragskraft sowie Risiken durch Starlink und T-Mobile US. Das Scheitern einer möglichen Fusion wird überwiegend als Entlastung gesehen; zugleich bleibt T-Mobiles strategischer Wert umstritten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 137,39 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,13 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,10 %. Telefonica legt um +0,55 % zu Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,49 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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