SK hynix Aktie mit Kurseinbruch - 06.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von -8,66 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 918,00€, mit einem Minus von -8,66 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SK hynix-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,21 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +14,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,53 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SK hynix um +83,92 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,95 % 1 Monat -31,53 % 3 Monate +0,21 % 1 Jahr +83,92 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 06.08.2026, 08:14 Uhr

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 651,65 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die an der Nasdaq gehandelten SK-Hynix-ADRs könnten sich laut Cantor Fitzgerald durch den anhaltenden KI-Boom binnen zwölf Monaten verdoppeln.

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,59 %. Western Digital notiert im Minus, mit -11,77 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar