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Xiaomi Aktie fällt auf 2,9505€ - 06.08.2026
Am 06.08.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -3,21 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.
Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.
Xiaomi aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.08.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von -3,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,26 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,21 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Xiaomi Aktionäre einen Verlust von -11,43 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -15,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -32,48 %.
Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-15,19 %
|1 Monat
|+13,06 %
|3 Monate
|-11,43 %
|1 Jahr
|-50,01 %
Informationen zur Xiaomi Aktie
Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,20 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,35 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -6,36 %.
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Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.