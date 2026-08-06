OHB Aktie heute im Minus (248,00€) - 06.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die OHB Aktie. Sie fällt um -3,31 % auf 248,00€. Die Talfahrt der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 248,00€, mit einem Minus von -3,31 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten OHB Aktionäre einen Verlust von -8,04 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +11,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,30 %. Im Jahr 2026 gab es für OHB bisher ein Plus von +128,89 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,71 % 1 Monat -13,30 % 3 Monate -8,04 % 1 Jahr +285,48 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 06.08.2026, 08:14 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,17 Mrd. € wert.

Starkes Wachstum, volle Auftragsbücher und neue Partnerschaften: OHB schärft 2026 sein Profil als Schlüsselakteur für Raumfahrt- und Verteidigungsprojekte in Europa.

OHB accelerated its growth trajectory in H1 2026, delivering strong revenue gains, sharply higher earnings, a record order backlog and a reinforced role in European space and defense.

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis Finanzergebnisse Q2 2026 – Starkes erstes Halbjahr mit profitablem Wachstum – Guidance bestätigt – Neue Partnerschaften geformt 06.08.2026 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,17 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,47 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,05 %. Lockheed Martin legt um +0,42 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,21 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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