Hermosillo, Mexiko – 6. August 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Tocvan“) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, eine bedeutende neue oberflächennahe Gold-Silber-Entdeckung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben. Die Bohrung JES-26-155 lieferte ab einer Tiefe von 36,6 Metern einen Abschnitt von 215 Metern mit 0,6 g/t Gold – einer der besten Abschnitte, die bisher auf dem Projekt gebohrt wurden. Entlang des 1,2 Kilometer langen Trends El Mezquite liegt diese neue Entdeckung nur 1.900 Meter östlich der geplanten Pilotproduktionsanlage und ist über die bestehende Straßeninfrastruktur erreichbar. Der Abschnitt lässt sich in eine obere Zone (86,9 m mit 0,6 g/t Au) und eine untere Zone (70,2 m mit 0,9 g/t Au) unterteilen, die durch eine durchgehende Zone mit anomaler Mineralisierung voneinander getrennt sind. Es wurden drei hochgradige Abschnitte (Abbildung 2) mit Gehalten von bis zu 16,0 g/t Au und 57 g/t Ag über 1,5 m durchteuft. Die in dieser Pressemitteilung genannten Ergebnisse stammen aus fünf Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) mit einer Gesamtlänge von 1.244,5 Metern. Bislang wurden in diesem Jahr insgesamt 10.098 Meter gebohrt; die Ergebnisse für 5.521 Meter stehen noch aus.

Wichtigste Highlights:

NEUE Entdeckung entlang des 1,2 km langen Trends El Mezquite.

Die oberflächennahe mineralisierte Zone lieferte 215 m mit 0,6 g/t Au ab 36,6 m Bohrtiefe. Obere Zone von 86,9 m mit 0,6 g/t Au. Einschl. 1,5 m mit 9,3 g/t Au und 1,5 m mit 16,0 g/t Au sowie 57 g/t Ag.



Untere Zone von 70,2 m mit 0,9 g/t Au. Einschl. 6,1 m mit 4,9 g/t Au und 27 g/t Ag sowie 1,5 m mit 10,0 g/t Au und 74 g/t Ag.



Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60–80 % der Bohrlängen geschätzt.

600 Meter südlich der ursprünglichen Entdeckung entlang des Trends El Mezquite. 22,9 m mit 0,6 g/t Au ab der Oberfläche ( Pressemitteilung vom 1. April 2026 ).



„Dieser oberflächennahe Abschnitt enthält die bislang beste Bohrung, die auf dem Projekt Gran Pilar niedergebracht wurde“, sagte Chris Gordon, CEO von Tocvan. „Die Entdeckung einer robusten neuen Gold-Silber-Zone entlang des Trends El Mezquite, nur 1,9 Kilometer von unserer geplanten Pilotanlage entfernt, senkt das Risiko erheblich und erweitert das Entwicklungspotenzial von Gran Pilar. Angesichts der anhaltend starken Goldpreise und eines klaren Wegs zur Pilotproduktion stärken diese Ergebnisse die Position von Tocvan als aufstrebender, in Kürze beginnender Produzent in einer der aussichtsreichsten Bergbaujurisdiktionen Mexikos.“

Brodie A. Sutherland, Executive Chair, fügte hinzu: „Die Bohrung JES-26-155 sticht mit einem der stärksten Abschnitte hervor, die wir auf dem Projekt bisher gesehen haben. Die Kombination aus oberflächennaher Mineralisierung, beträchtlichen Mächtigkeiten und hochgradigen Erzfällen innerhalb eines breiteren Bereichs mit konsistenten Gold-Silber-Gehalten hebt das Ausmaß und die Kontinuität des Trends El Mezquite hervor. Diese Entdeckung, zusammen mit unserem auf über 10.000 Meter erweiterten Bohrprogramm, zeigt weiterhin das Potenzial in Distriktgröße von Gran Pilar.“

Abbildung 1. Draufsicht mit der neuen Entdeckungszone im Verhältnis zur Pilotanlage und zur Main Zone.

Abbildung 2. Profilschnitt Blickrichtung Nordwesten (Richtung 320) der neuen Gold-Silber-Entdeckung entlang des Trends El Mezquite. Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60–80 % der Bohrlängen geschätzt.

Zusammenfassung von JES-26-155

JES-26-155 zeigt ein vertikal ausgedehntes, stark silifiziertes hydrothermales Brekziensystem mit durchgehendem Pyrit und in der Tiefe zunehmenden Zn-Pb-Indikatoren (Sphalerit + Bleiglanz), das mit Turmalin sowie magnetischen Andesitintrusionsgängen in Zusammenhang steht. Die stärksten Hinweise auf eine zunehmende Mineralisierung treten unterhalb von ca. 170 m auf und verstärken sich zur Bohrlochsohle hin, wodurch der tiefere Teil des Systems zum vielversprechendsten Ziel für Folgebohrungen wird.

Wichtige Mineralisierungstrends

Starke und anhaltende Silifizierung, die sich zur Tiefe zu verstärken scheint; in den Bohrprotokollen wird insbesondere eine zunehmende Silifizierung unterhalb von etwa 172 m und erneut unterhalb von 233 m Tiefe vermerkt.

Kontinuierliches Vorkommen von Sulfiden, wobei über die gesamte Bohrung hinweg von der Oberfläche bis zum Bohrungsende disseminierter Pyrit gemeldet wird.

Wiederholtes Vorkommen von Turmalin wird aus dem oberen Teil der Bohrung gemeldet sowie erneut in Verbindung mit Bleiglanz und Pyrit in einer Tiefe von etwa 184 m.

Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse. Die Abschnitte werden als Bohrlängen angegeben. Die gemeldeten Intervalle sind Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60–80 % der Bohrlängen geschätzt.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) JES-26-145 0,0 1,5 1,5 0,52 3,30 und 30,5 54,9 24,4 0,13 1,03 einschließlich 30,5 32,0 1,5 0,49 4,60 auch 41,2 42,7 1,5 0,38 5,90 auch 50,3 51,9 1,5 0,40 0,50 JES-26-147 6,1 7,6 1,5 0,39 2,20 und 106,8 109,8 3,1 0,33 2,78 einschließlich 106,8 108,3 1,5 0,53 5,30 JES-26-149 39,7 41,2 1,5 0,10 2,00 JES-26-153 22,9 33,6 10,7 0,15 1,51 einschließlich 22,9 24,4 1,5 0,58 0,25 auch 32,0 33,6 1,5 0,37 7,60 JES-26-155 36,6 251,6 215,0 0,56 3,44 einschließlich 36,6 123,5 86,9 0,64 2,23 einschließlich 36,6 44,2 7,6 1,93 0,69 einschließlich 39,7 41,2 1,5 9,28 0,25 und 74,7 79,3 4,6 7,09 25,63 einschließlich 76,3 77,8 1,5 16,00 56,90 auch 178,4 248,6 70,2 0,86 7,19 einschließlich 186,1 219,6 33,6 1,55 12,20 einschließlich 187,6 193,7 6,1 4,94 27,13 einschließlich 187,6 189,1 1,5 8,50 14,10 und 192,2 193,7 1,5 9,97 73,50

Tabelle 2. Übersicht über die Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung.

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Tiefe (m) JES-26-145 619010 3145162 471 0 -90 199,8 JES-26-147 619007 3145169 471 320 -47 250,1 JES-26-149 619007 3145163 471 205 -45 279,1 JES-26-153 619050 3144486 480 220 -45 250,1 JES-26-155 619053 3144488 480 40 -45 265,4

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt – einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind – für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Brodie A. Sutherland, Executive Chair von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierte Person (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit einem Nominalgewicht von 50 Gramm und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und eine abschließende ICP-MS-Analyse unter Verwendung eines Nominalgewichts von 50 Gramm. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

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Die Tocvan Ventures Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 0,455EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

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