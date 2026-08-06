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Börsenschock? Kursrutsch bei SanDisk Corporation Aktie - 06.08.2026
Am 06.08.2026 ist die SanDisk Corporation Aktie, bisher, um -9,40 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.
SanDisk Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.08.2026
Die SanDisk Corporation Aktie notiert aktuell bei 1.060,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,40 % nachgegeben, was einem Verlust von -110,00 € entspricht. Die Talfahrt der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.060,00€, mit einem Minus von -9,40 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SanDisk Corporation Verluste von -25,52 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +22,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,33 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SanDisk Corporation um -25,52 % verloren.
SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+22,73 %
|1 Monat
|-33,33 %
|3 Monate
|-25,52 %
|1 Jahr
|-25,52 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,46 Mrd. € wert.
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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.