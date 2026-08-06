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    Netlist Aktie legt weiter zu - 06.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Netlist Aktie bisher um +58,32 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Netlist Aktie.

    Besonders beachtet! - Netlist Aktie legt weiter zu - 06.08.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Netlist ist ein US-Spezialist für Hochleistungs-Speicherlösungen (DRAM-, NVDIMM-, SSD-Module) für Rechenzentren, Cloud und KI-Anwendungen. Kernkompetenz sind eigene Speicher- und CXL-/Hypermemory-Designs, teils patentgeschützt. Marktstellung: Nischenplayer mit starkem IP-Portfolio, im Rechtsstreit mit Großkonzernen. Wichtige Wettbewerber: Samsung, SK Hynix, Micron, Smart Modular. USP: spezialisierte, hochdichte, kundenspezifische Speicherlösungen und relevante Patente.

    Netlist Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.08.2026

    Die Netlist Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +58,32 % auf 4,0530$. Damit gewinnt die Aktie +1,4930 $ gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Netlist Aktie. Nach einem Plus von +9,87 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 4,0530$, mit einem Plus von +58,32 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Netlist einen Gewinn von +44,75 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +64,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,32 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Netlist +355,39 % gewonnen.

    Netlist Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +64,76 %
    1 Monat +33,32 %
    3 Monate +44,75 %
    1 Jahr +479,00 %
    Stand: 06.08.2026, 08:17 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Netlist Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursreaktion auf den Samsung-Vergleich und die Frage, ob die Vereinbarung bereits ausreichend eingepreist ist. Diskutiert werden Verwässerung durch zehn Millionen Aktien, Lizenz- und Produktmargen sowie Bewertungsmodelle zwischen etwa 4 und 9 US-Dollar, teils mit höheren Kurszielen bei weiteren Vergleichen. Als Kurstreiber gelten CXL, mögliche Deals mit Micron, Google oder Hynix, Short-Eindeckungen und ein nachhaltiger Sprung über 4 US-Dollar zur Nasdaq-Rückkehr. Patentverfahren gegen andere Parteien bleiben wesentlich.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Netlist eingestellt.

    Zur Netlist Diskussion

    Informationen zur Netlist Aktie

    Es gibt 333 Mio. Netlist Aktien. Damit ist das Unternehmen 216,66 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Western Digital und Co.

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,59 %. Western Digital notiert im Minus, mit -11,18 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -6,21 %.

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    Ob die Netlist Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netlist Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Netlist

    +58,32 %
    +64,76 %
    +33,32 %
    +44,75 %
    +479,00 %
    +26,26 %
    -48,10 %
    +159,81 %
    +360,57 %
    ISIN:US64118P1093WKN:A0LFEH
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