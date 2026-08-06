Geringe Schäden verschaffen Swiss Re mehr Gewinn - Preise sinken weiter
- Swiss Re erzielt 2,8 Milliarden Dollar Halbjahresgewinn
- Geringe Großschäden treiben den Gewinn deutlich nach oben
- Preise im Schaden- und Unfallgeschäft sinken weiter
ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Halbjahr überraschend stark von geringen Großschäden profitiert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar und damit neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Swiss-Re-Chef Andreas Berger sieht den Konzern damit auf gutem Weg zum Jahresgewinnziel von mindestens 4,5 Milliarden Dollar. Im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Axa musste die Swiss Re jedoch einen weiteren Preisrückgang hinnehmen.
So verbuchte die Swiss Re bei der Vertragserneuerung zum Juni und Juli im Schaden- und Unfallgeschäft einen nominalen Preisrückgang von 1,2 Prozent. Einschließlich der Inflation und veränderter Risiken sanken die Preise unter dem Strich sogar um 5,3 Prozent./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 438,2 auf Tradegate (06. August 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 167,88 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 475,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -26,34 %/+55,03 % bedeutet.
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Meldung von heute, Quelle:
- Strategie zielt auf Stärkung des Kerngeschäfts von Swiss Re – durch disziplinierte Ausführung, differenzierte Angebote und führende Stellung in den wichtigsten Märkten
- Swiss Re baut auf starke Datenbasis und frühe Einführung von KI, um zentrale Prozesse zu transformieren und so Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern
- Ziele der Geschäftseinheiten werden für 2026 beibehalten oder erhöht
- Überprüfung der Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance bei Life & Health Reinsurance (L&H Re) weitgehend abgeschlossen; geschätzte Belastung des IFRS-Gewinns vor Steuern im vierten Quartal bei etwa 250 Mio. USD
- Gruppe hält an mehrjährigem Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% nach IFRS fest
- Swiss Re strebt für die nächsten zwei Jahre weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 7% oder mehr an[1]
- Swiss Re plant Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Mio. USD[2]