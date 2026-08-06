GOLDMAN SACHS stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 71 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch die weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnisse des ersten Halbjahrs würfen einige Fragen auf, schrieb Adam Berlin am Mittwochabend. An erster Stelle nennt der Experte die Frage nach dem Grund für den Abschwung im Bereich der Plattformen zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Insgesamt hob er aber seine Schätzungen für den Informationsdienstleister an und trug der geringeren Aktienanzahl Rechnung./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:53 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 71,04EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Adam Berlin

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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