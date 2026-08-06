GOLDMAN SACHS stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 71 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch die weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnisse des ersten Halbjahrs würfen einige Fragen auf, schrieb Adam Berlin am Mittwochabend. An erster Stelle nennt der Experte die Frage nach dem Grund für den Abschwung im Bereich der Plattformen zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Insgesamt hob er aber seine Schätzungen für den Informationsdienstleister an und trug der geringeren Aktienanzahl Rechnung./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:53 / BST
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Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 71,04EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Adam Berlin
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 71
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Adam Berlin
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: neutral
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