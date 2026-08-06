GOLDMAN SACHS stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 40 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die US-Konsumstimmung sei mau, aber die Supermarktkette hänge die Konkurrenz ab, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach den Zahlen./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 34,44EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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