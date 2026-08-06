Große Neuentdeckung bestätigt El Mezquite als neue wichtige Zone

Vor gerade einmal 4 Monaten bestand das El Mezquite Zielgebiet auf dem Gran Pilar Projekt aus einer einzigen Entdeckungsbohrung über 22,9 m Goldmineralisierung. Heute präsentiert Tocvan Ventures Corp. dort einen außergewöhnlichen Bohrabschnitt von 215 m mit Gold-Silber-Mineralisierung und mehreren hochgradigen Teilzonen. Die Zahlen sprechen für sich. Noch wichtiger ist jedoch, was sie über den Fortschritt der Exploration verraten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dieser Bohrung hat Tocvan eine völlig neue Dimension auf Gran Pilar eröffnet, denn eine Mächtigkeit von 215 m mit 0,6 g/t Gold ist beeindruckend, speziell in einem kaum exploriertem Gebiet und sogar sehr oberflächennah, schon ab 36,6 m Tiefe. Innerhalb dieses breiten mineralisierten Abschnitts wurden zudem mehrere deutlich höhergradige Bereiche durchschnitten, darunter 70,2 m @ 0,86 g/t Gold und 7,19 g/t Silber sowie 33,6 m @ 1,55 g/t Gold und 12,2 g/t Silber.

Damit hat Tocvan eine der mächtigsten zusammenhängenden Gold-Silber-Zonen durchschnitten, die bislang auf Gran Pilar gemeldet wurden.

Die Lage der Entdeckung verleiht dem Ergebnis zusätzliche strategische Bedeutung. Die Bohrung befindet sich am El Mezquite Trend, nur 1,9 km nordöstlich der geplanten Pilotanlage und ca. 1,6 km östlich der Main Zone.

Gran Pilar wächst damit nicht mehr nur entlang bekannter Strukturen, sondern entwickelt sich zunehmend zu einem Gold-Silber-Distrikt mit mehreren mineralisierten Zielgebieten.

Dimension und strategische Bedeutung

Tocvans Executive Chairman Brodie Sutherland ordnete die geologische Bedeutung der Bohrung wie folgt ein:

„Die Bohrung JES-26-155 zählt zu den stärksten Abschnitten, die wir bislang auf dem Projekt gesehen haben. Die Kombination aus oberflächennaher Mineralisierung, außergewöhnlichen Mächtigkeiten und hochgradigen Erzschüssen innerhalb einer breiteren Hülle kontinuierlicher Gold- und Silbermineralisierung unterstreicht sowohl die Größe als auch die Kontinuität des El Mezquite Trends. Diese Entdeckung zeigt zusammen mit unserem inzwischen auf über 10.000 m angewachsenen Bohrprogramm weiterhin das Potenzial von Gran Pilar als Minendistrikt.“

Sutherland hebt bewusst nicht allein den Goldgehalt hervor, sondern die geologischen Eigenschaften der Entdeckung. Seine Aussage konzentriert sich auf 3 Faktoren, die für einen Tagebau besonders relevant sind: Die oberflächennahe Lage, die bedeutende Mächtigkeit und die hochgradigen Erzschüsse innerhalb einer breiten, kontinuierlich mineralisierten Hülle. Genau diese Kombination macht die Bohrung so bemerkenswert.

Auch CEO Chris Gordon stellt nicht nur die Gehalte in den Mittelpunkt, sondern vor allem die strategische Lage der Entdeckung:

„Dieser oberflächennahe Bohrabschnitt zählt zu den besten Bohrungen, die bislang auf dem Gran-Pilar-Projekt niedergebracht wurden. Die Entdeckung einer mächtigen neuen Gold-Silber-Zone entlang des El Mezquite Trends, nur 1,9 km von unserer geplanten Pilotanlage entfernt, reduziert das Entwicklungsrisiko erheblich und erweitert gleichzeitig das Entwicklungspotenzial von Gran Pilar. Angesichts der weiterhin hohen Goldpreise und eines klaren Weges in Richtung Pilotproduktion untermauern diese Ergebnisse Tocvans Position als aufstrebender Goldproduzent mit kurzfristigem Produktionspotenzial in einer der aussichtsreichsten Minenregionen Mexikos.“

Gordon richtet den Blick stärker auf die Entwicklungsperspektive. Mit der Aussage, die Entdeckung reduziere das Entwicklungsrisiko, meint er nicht, dass die wirtschaftliche Abbaubarkeit bereits nachgewiesen wäre. Vielmehr erhöht eine zusätzliche, breite Mineralisierung in unmittelbarer Nähe der geplanten Infrastruktur die Zahl möglicher Entwicklungsszenarien und verringert die Abhängigkeit von einem einzigen Zielgebiet.

Nicht nur der Gehalt entscheidet

Gerade Privatanleger neigen dazu, Bohrergebnisse ausschließlich anhand der veröffentlichten Goldgehalte zu bewerten. Ein Abschnitt mit mehreren Gramm Gold pro Tonne wirkt auf den ersten Blick spektakulärer als ein halbes Gramm Gold über mehrere hundert Meter.

In der Praxis betrachten Minenunternehmen jedoch zahlreiche weitere Faktoren. Neben dem Gehalt spielen unter anderem die Mächtigkeit der Mineralisierung, ihre Kontinuität, die Lage unter der Oberfläche, die Metallurgie sowie das spätere Abraumverhältnis eine entscheidende Rolle.

Aus diesem Grund lohnt sich ein Blick auf aktive Goldminen in Sonora, die ebenfalls im Tagebau mit Haufenlaugung (heap leach) arbeiten. Haufenlaugung ist in der Regel einfacher aufgebaut und weniger kapitalintensiv als eine konventionelle Aufbereitung in einer Mühle. Dadurch können bestimmte niedriggradige Oxidlagerstätten wirtschaftlich entwickelt werden. Durchschnittsgehalte um 0,5 g/t Gold sind bei mehreren aktiven Betrieben keineswegs ungewöhnlich.

Wichtig ist dabei das Verständnis des Cut-off-Gehalts: Er bezeichnet den Mindestgehalt, ab dem mineralisiertes Gestein unter den jeweiligen technischen und wirtschaftlichen Annahmen als Erz gilt und verarbeitet werden kann. Liegt der Cut-off beispielsweise bei 0,15 g/t Gold, kann Material oberhalb dieses Werts grundsätzlich für die Aufnahme in die Minenplanung in Betracht gezogen werden. Ob es tatsächlich abgebaut wird, hängt zusätzlich von Lage, Gewinnungsrate, Abbaukosten, Metallurgie und weiteren wirtschaftlichen Faktoren ab.

Diese Gegenüberstellung bedeutet selbstverständlich nicht, dass Gran Pilar bereits mit produzierenden Minen gleichgesetzt werden kann. Zwischen einer einzelnen Explorationsbohrung und einer wirtschaftlich erschlossenen Lagerstätte liegen noch zahlreiche Entwicklungsschritte.

Dennoch zeigt der Vergleich, dass der durchschnittliche Goldgehalt der neuen Bohrung keineswegs außerhalb dessen liegt, was bei mehreren aktiven Tagebauminen in Sonora verarbeitet wird. Im Gegenteil: Die heute veröffentlichten Gehalte bewegen sich grundsätzlich in einem Bereich, der bei ähnlichen Lagerstättentypen wirtschaftlich relevant sein kann. Hinzu kommen die außergewöhnliche Ausdehnung des mineralisierten Abschnitts sowie mehrere deutlich höhergradige Teilzonen, die den Gesamteindruck der Bohrung zusätzlich stärken.

Übersichtskarte des Gran Pilar Projekts mit Lage der neuen Entdeckung am El Mezquite Trend, ca. 1,6 km östlich der Main Zone und ca. 1,9 km nordöstlich der geplanten Pilotanlage. Ebenfalls dargestellt ist die erste El Mezquite Entdeckungsbohrung aus dem Frühjahr 2026, wodurch die rasche Entwicklung dieses neuen Zielgebiets besonders deutlich wird. Die aktuelle Bohrung JES-26-155 erweitert den El Mezquite Trend erheblich und unterstreicht das Potenzial weiterer Gold-Silber-Entdeckungen außerhalb der Main Zone.

Querschnitt mit Blick nach Nordwesten über die neue El-Mezquite-Entdeckung mit der Bohrung JES-26-155. Die Mineralisierung beginnt bereits in geringer Tiefe und erstreckt sich über 215 m Bohrlänge, inklusive mehrerer hochgradiger Gold-Silber-Zonen innerhalb einer breiten mineralisierten Hülle. Die tatsächliche Mächtigkeit ist noch nicht bekannt und wird derzeit auf ca. 60-80% der Bohrlänge geschätzt.

Besonders bemerkenswert: Die Karte zeigt sowohl die erste El Mezquite Bohrung mit 22,9 m @ 0,6 g/t Gold als auch die neue Bohrung JES-26-155 mit 215 m @ 0,56 g/t Gold. Die Karte verdeutlicht, wie gezielte Anschlussbohrungen einen neu entdeckten Trend als Teil eines potenziell deutlich größeren Gold-Silber-Systems sichtbar machen können.

Von 23 m auf 215 m: Warum erste Bohrungen selten die ganze Geschichte erzählen

Die vielleicht spannendste Erkenntnis der heutigen Pressemitteilung liegt jedoch nicht allein in der Bohrung JES-26-155 selbst. Sie zeigt vielmehr eindrucksvoll, wie Exploration tatsächlich funktioniert.

Viele Anleger neigen dazu, die ersten Bohrergebnisse eines neuen Zielgebiets bereits als Maßstab für dessen gesamtes Potenzial zu betrachten. Die Entwicklung der Exploration am El Mezquite Trend zeigt jedoch, warum dies häufig irreführend sein kann.

Erst Anfang April dieses Jahres meldete Tocvan dort die ersten Bohrergebnisse. Die damalige Entdeckungsbohrung durchschnitt 22,9 m @ 0,6 g/t Gold, inklusive 6,1 m @ 1,6 g/t Gold, beginnend direkt an der Oberfläche. Damit war eine neue Goldmineralisierung außerhalb der Main Zone bestätigt, ihre tatsächliche Ausdehnung blieb jedoch noch offen.

Im Rockstone-Report vom 1. April hieß es dazu:

„Die tatsächliche Mächtigkeit ist noch nicht vollständig definiert. Gleichzeitig können Folgebohrungen nun deutlich präziser angesetzt werden. Mit diesem neuen Verständnis steigt die Wahrscheinlichkeit, dass zukünftige Bohrungen breitere Abschnitte, größere Mächtigkeiten und möglicherweise auch höhere Gehalte nachweisen können.“

Genau dieses Szenario scheint nun eingetreten zu sein: Nur wenige Monate später meldet Tocvan heute rund 600 m weiter südlich einen sehr breiten Bohrabschnitt von 215 m Gold-Silber-Mineralisierung, der die Möglichkeit eines großvolumigen Tagebausystems unterstreicht.

Natürlich durchschneiden die beiden Bohrungen nicht dieselbe mineralisierte Struktur und lassen sich geologisch nicht unmittelbar miteinander vergleichen. Dennoch zeigt ihre Abfolge einen typischen Verlauf im Explorationsgeschäft.

Die ersten Bohrungen dienen häufig in erster Linie dazu, eine neue Mineralisierung überhaupt zu entdecken und ihre Orientierung zu verstehen. Erst auf Basis dieser Erkenntnisse können Geologen gezielt Anschlussbohrungen planen, welche die tatsächliche Mächtigkeit und Kontinuität eines Systems sichtbar machen.

Genau hier liegt vielleicht die wichtigste Erkenntnis für Anleger: Erste Bohrungen erzählen oft nur den Anfang einer Geschichte.

Eine wichtige Lehre auch für die neue Silber-Gold-Zone

Genau deshalb könnte El Mezquite auch für die Bewertung der am 23. Juli 2026 gemeldeten neuen Silber-Gold-Entdeckung von Bedeutung sein.

Dort veröffentlichte Tocvan zunächst vergleichsweise kurze mineralisierte Abschnitte mit einzelnen hochgradigen Gold- und insbesondere Silberintervallen. Der herausragende Treffer lieferte 1,5 m @ 2,2 g/t Gold und 581 g/t Silber. Manche Marktteilnehmer dürften diese Ergebnisse aufgrund der bislang eher kurze Abschnitte zunächst eher zurückhaltend bewertet haben.

Die Entwicklung von El Mezquite zeigt jedoch, dass erste Explorationsbohrungen keineswegs das endgültige Potenzial eines neuen Zielgebiets widerspiegeln müssen. Vielmehr liefern sie den Geologen zunächst die notwendigen Informationen, um die Geometrie und Ausrichtung eines mineralisierten Systems besser zu verstehen und die nächsten Bohrungen gezielt darauf auszurichten.

Natürlich gibt es keine Garantie, dass sich jede neue Entdeckung ähnlich entwickelt. Doch El Mezquite liefert innerhalb von Gran Pilar ein aktuelles Beispiel dafür, wie sich aus einer zunächst begrenzten Erstentdeckung innerhalb weniger Monate ein deutlich größeres mineralisiertes System entwickeln kann, das zu einer eigenständigen Tagebaumine entwickelt werden könnte.

Die Ende Juli entdeckte Silber-Gold-Zone könnte sich heute an genau jenem frühen Entwicklungspunkt befinden, an dem El Mezquite noch vor wenigen Monaten stand.

Gran Pilar wächst über die Main Zone hinaus

Vor etwas mehr als einem Jahr wäre Gran Pilar hauptsächlich über die Main Zone beschrieben worden. Heute sprechen die Geologen zunehmend über mehrere räumlich getrennte mineralisierte Trends. Genau diese Entwicklung kennzeichnet den Übergang von einem einzelnen Explorationsziel zu einem potenziellen Minendistrikt.

Neben der Main Zone wurden weitere mineralisierte Bereiche wie North Hill, 4-Trench, Expansion-Zonen, El Mezquite sowie zuletzt die neue Silber-Gold-Zone identifiziert. Mit jeder erfolgreichen Step-out-Bohrung erweitert sich das geologische Verständnis des Projekts.

Genau darauf dürfte sich Brodie Sutherlands Aussage beziehen, wonach das inzwischen mehr als 10.000 m umfassende Bohrprogramm das Potenzial von Gran Pilar im Maßstab eines gesamten Minendistrikts weiter bestätigt.

Dieser Begriff wird im Minensektor nicht leichtfertig verwendet. Der Begriff bezeichnet ein größeres geologisches Gebiet, in dem mehrere mineralisierte Zentren oder potenzielle Lagerstätten auftreten können.

Ob Gran Pilar dieses Potenzial tatsächlich erreicht, werden die kommenden Bohrprogramme zeigen müssen. Fest steht jedoch, dass Tocvan heute nicht mehr nur an der Erweiterung einer einzelnen Goldzone arbeitet, sondern zunehmend mehrere voneinander getrennte Zielgebiete gleichzeitig entwickelt.

Fazit

Die heutige Bohrung dürfte vor allem deshalb von Bedeutung sein, weil sie mehrere positive Eigenschaften in sich vereint: Sie beginnt nahe der Oberfläche, durchschneidet eine außergewöhnlich mächtige Gold-Silber-Mineralisierung und enthält mehrere höhergradige Teilabschnitte innerhalb einer kontinuierlichen mineralisierten Hülle.

Ebenso wichtig ist jedoch die übergeordnete Botschaft, die El Mezquite vermittelt. Zwischen der ersten Entdeckungsbohrung mit knapp 23 m Mineralisierung und dem heute gemeldeten 215 m Abschnitt liegen nur wenige Monate. Diese rasante Entwicklung zeigt eindrucksvoll, warum frühe Bohrergebnisse neu entdeckter Zielgebiete nicht vorschnell als endgültiger Maßstab für deren Potenzial interpretiert werden sollten.

Vor wenigen Monaten wurde El Mezquite noch durch einen einzigen Entdeckungsabschnitt von 22,9 m repräsentiert. Heute meldet Tocvan rund 600 m weiter südlich 215 m Gold-Silber-Mineralisierung.

Diese Entwicklung definiert zwar noch keine Lagerstätte, zeigt jedoch eindrucksvoll, wie schnell sich das geologische Verständnis eines neuen Zielgebiets verändern kann.

Sollten Anschlussbohrungen die Kontinuität rund um JES-26-155 bestätigen, könnte diese Bohrung rückblickend als jener Treffer in Erinnerung bleiben, der El Mezquite von einer frühen Entdeckung zu einem der bedeutendsten aufstrebenden Zielgebiete innerhalb von Gran Pilar gemacht hat.

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Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.735.014

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,72 CAD (05.08.2026)

Marktkapitalisierung: 57 Mio. CAD

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Aktueller Kurs: 0,448 EUR (05.08.2026)

Marktkapitalisierung: 35 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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