Drei Gründe, jetzt mit SMARTBROKER+ zu starten

Mehr aus seinem Geld machen, für bestimmte Wünsche oder das Alter sparen oder einfach die Lust, globale Chancen der Kapitalmärkte für sich zu nutzen: Das Thema Online-Depot und Trading ist für viele Sparer spannend – aber gleichzeitig gibt es mittlerweile auch sehr viele Anbieter auf dem Broker-Markt.

Wer noch etwas Orientierung sucht: Hier drei starke Gründe, sich für SMARTBROKER+ zu entscheiden.

Es ist so günstig!

Was viele künftige Anlegerinnen und Anleger nicht sofort bedenken: Die Kosten. Denn ein Depot kann unter Umständen regelmäßige Gebühren kosten. Und auch die Trades können je nach Anbieter schnell ins Geld gehen. Bei SMARTBROKER+ wurde daher genau hierauf geachtet: Es soll für den Kunden so wenig wie möglich kosten, damit am Ende eben auch möglichst viel von der erzielten Rendite übrig bleibt.

Über die elektronische Börse gettex kann man Aktien, Anleihen, ETFs, ETPs und Fonds ab 0 Euro handeln (ab 500 Euro pro Trade und immer zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). Für risikoaffinere Anlegerinnen und Anleger dürften auch die Konditionen für Derivate interessant sein: Für Hebelprodukte von UniCredit beispielsweise fallen über gettex ebenfalls 0 Euro an (ab 500 Euro pro Trade und immer zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). OTC handelt man Produkte von JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, UniCredit und Vontobel ebenfalls ab 0 Euro. (ab 500 Euro pro Trade und immer zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). Neu in der Konditionsliste ist der Handel von Derivaten von Vontobel über die Börse Stuttgart ab 0 Euro (ab 500 Euro pro Trade und immer zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). Sparpläne auf Aktien, ETCs, ETFs, Fonds und Krypto-ETPs gibt es ebenfalls ab 0 Euro Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). Und, ganz wichtig: Die Depotführung ist kostenlos, es fallen hierfür keine Gebühren an.

Die große Auswahl!

SMARTBROKER+ richtet sich keineswegs nur an Börseneinsteiger, die einen kostenlosen Sparplan (siehe oben) einrichten möchten. Vielmehr finden auch versierte Anleger ein sehr breites Spektrum an Assetklassen und eine große Produktauswahl: Aktien, ETFs, Derivate, ETPs, Kryptowährungen, Anleihen und Fonds – bei SMARTBROKER+ lässt sich zu günstigen Konditionen ein breit gestreutes Depot aufbauen. Verschiedene Anlagestrategien können übersichtlich in Unterdepots unterteilt werden. Ebenfalls interessant: Das Leistungsspektrum umfasst alle deutschen Regionalbörsen und eine große Auswahl internationaler Handelsplätze – von der NYSE bis zu Zürich.

Die App kann was!

Mit SMARTBROKER+ hat man sein Depot immer in der Tasche. Dabei bietet die App alles, was es zum Trading braucht: beispielsweise verschiedene Chartansichten, unterschiedliche Ordertypen, aber auch Analystenstimmen und Top-Seller der Community und eine übersichtliche sowie intuitive Gestaltung machen den Wertpapierhandel so einfach wie möglich. Wer lieber zu Hause am PC tradet, kann natürlich auch die Desktop-Version nutzen. Falls beim Einrichten des Depots oder rund um das Angebot Fragen auftauchen, steht auch der hauseigene Kundenservice gerne zur Verfügung. Noch mehr Service, einen persönlichen Ansprechpartner und weitere Vergünstigungen beim Handeln erhalten übrigens besonders aktive Kunden über den SMARTBROKER+ VIP-Status. Dieser ist relativ leicht erreichbar, indem mindestens 45 Trades pro Quartal erfolgen.

Fazit: SMARTBROKER+ bietet ein sehr breites Leistungsspektrum zu besonders günstigen Konditionen. Die App erfüllt unterschiedliche Ansprüche, egal ob man nur gelegentlich ins Depot schauen möchte oder als Heavy Trader richtig aktiv sein will.

Einfach in wenigen Minuten ein kostenloses Depot eröffnen und die SMARTBROKER+ Trading-Welt entdecken.

Disclaimer

Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser und jeder Leserin sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.