Erwartungen verfehlt: Minus 30 Prozent in wenigen Minuten!

Gegenüber ihren Allzeittiefs im Dezember 2022 haben sich die Anteile bis zu ihren Rekordnotierungen, erzielt um den Jahreswechsel 2025/26, mehr als Versiebzigfacht. Seither befinden sich die Anteile jedoch in einer hartnäckigen Korrektur. Von den KI-Disruptionssorgen in der Software-Branche war auch AppLovin betroffen.

Der Werbetechnologiespezialist AppLovin hat früh auf Künstliche Intelligenz und die Automatisierung von Prozessen gesetzt. Das hat dem Unternehmen in den vergangenen Jahren nicht nur steigende Marktanteile und ein hohes Geschäftswachstum beschert, sondern auch der Aktie eine atemberaubende Rallye.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz hohem Wachstum: Umsatz verfehlt die Erwartungen

Am Mittwochabend hat sich das Unternehmen mit seinem neuen Geschäftsbericht zu Wort gemeldet. Der zeigte zwar erneut ein hohes Wachstum, verfehlte jedoch die Analystenerwartungen, woraufhin die Aktie zeitweise dramatisch einbrach.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 52,4 Prozent auf 1,92 Milliarden US-Dollar zu. Das war eine deutliche Beschleunigung gegenüber den Vorquartalen, in denen AppLovin zwischen 17,3 und 24,2 Prozent gewachsen ist. Allerdings hatten Expertinnen und Experten einen um 20 Millionen US-Dollar höheren Umsatz erwartet.

Auf der Ertragsseite legte AppLovin einen Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) von 3,77 US-Dollar vor, womit die Schätzungen um 2 Cent übertroffen wurden. Das bereinigte EBITDA legte mit +58 Prozent überproportional stark von 1,02 auf 1,61 Milliarden US-Dollar zu. Der Konzern konnte seine Margen also verbessern.

Der den Anteilseignerinnen und -eignern zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen kletterte sogar um 64 Prozent auf 1,27 Milliarden US-Dollar nach 772 Millionen US-Dollar vor 12 Monaten. Damit hat die Dynamik auch auf der Gewinnseite zugenommen.

Auch die Prognose überzeugt nicht restlos

Für das kommende Quartal stellte das Management Erlöse in Höhe von 2,055 bis 2,085 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Damit verfehlte die Mittelpunktschätzung von 2,07 Milliarden US-Dollar den Konsenswert der Analystinnen und Analysten knapp.

Das bereinigte EBITDA soll sich auf 1,71 bis 1,74 Milliarden US-Dollar belaufen, was gegenüber dem zurückliegenden Quartal eine Steigerung von bis zu 8,1 Prozent bedeuten würde. Allerdings wird ein Margenrückgang von 84 auf 83 Prozent erwartet.

Aktie verliert 30 Prozent binnen Minuten

Insgesamt leistete sich AppLovin nur kleine Schnitzer, aber gleich drei davon – Umsatzerwartungen verfehlt, Umsatzprognose unter den Schätzungen und ein potenzielles Margen-Peak –, das war Investoren in der US-Nachbörse dann doch zu viel.

In einer ersten Reaktion brach die Aktie rund 30 Prozent auf 300 US-Dollar und damit den tiefsten Stand seit Mai 2025 ein. Im späteren Verlauf des erweiterten Handels erholte sich AppLovin jedoch ein wenig und beendete diesen schließlich mit einem Minus von 15,8 Prozent.

Sollten diese am Donnerstag nicht aufgeholt werden, bleibt die charttechnische Ausgangslage der Aktie mit einem Kurs deutlich unter den gleitenden Durchschnitten angespannt.

Fazit: Erholung möglich, aber nicht garantiert

Dank der Optimierung seiner Werbeplattform ist AppLovin im abgelaufenen Quartal eine deutliche Wachstumsbeschleunigung sowohl auf der Umsatz-, als auch auf der Ertragsseite gelungen. Trotzdem wurden die Umsatzerwartungen knapp verfehlt. Das war ein erstes Haar in der Suppe. Dazu kam ein unter den Prognosen liegender Umsatzausblick und die Furcht vor einem Margen-Peak, nachdem AppLovin für das kommende Quartal einen Rückgang um einen Prozentpunkt in Aussicht gestellt hatte. Das sorgte in der US-Nachbörse zeitweise für einen Crash.

Aus fundamentaler Perspektive ist AppLovin mit einem KGVe 2026 von 25,3 und einem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,7 ein moderat bis günstig bewerteter Titel. Das spricht für die Möglichkeit einer raschen Erholung der Anteile. Andererseits ist das Werbegeschäft stark zyklisch und hart umkämpft – umso mehr, als dass hier Ökosystemanbieter wie Alphabet und Apple einerseits und E-Commerce-Anbieter wie Amazon und Walmart andererseits immer stärker mitmischen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,82 % und einem Kurs von 300,7EUR auf Tradegate (06. August 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.





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