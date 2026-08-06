Allzeithoch genutzt
Jeff Bezos macht Kasse mit Amazon-Aktien
Jeff Bezos hat erstmals im Jahr 2026 Amazon-Aktien verkauft, bleibt jedoch mit einem Anteil von über 8 Prozent weiterhin größter Aktionär des Konzerns.
- Bezos verkauft Amazon-Aktien für 350 Mio. Dollar
- Bezos plant Verkauf von 15 Millionen Amazon-Aktien
- Bezos bleibt mit 8,16 Prozent größter Aktionär
- Report: Achtung, Korrektur!
Jeff Bezos hat den jüngsten Rekordlauf der Amazon-Aktie für den ersten Aktienverkauf des Jahres genutzt. Jeff Bezos hat zum ersten Mal dieses Jahr Amazon-Aktien verkauft und dabei vom jüngsten Rekordhoch der Aktie profitiert. Wie aus einer nach Börsenschluss veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht, trennte sich der Amazon-Gründer von Aktien im Wert von knapp 350 Millionen US-Dollar.
Erst am Montag hat die Amazon-Aktie eine neues Allzeithoch bei 287,20 US-Dollar erreicht.
Der gemeldete Verkauf stellt allerdings nur einen kleinen Teil eines deutlich größeren Verkaufsplans dar. Bereits zwei Tage zuvor hatte Bezos angekündigt, bis zu 15 Millionen Amazon-Aktien veräußern zu wollen. Auf Basis der aktuellen Kurse entspricht dieses Paket einem Marktwert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar.
Amazon profitiert von Cloud-Boom
Die Amazon-Aktie hat seit Jahresbeginn über 18 Prozent zugelegt. Zuletzt hatte Amazon mit starken Quartalszahlen überzeugt. Insbesondere das Cloud-Geschäft entwickelte sich deutlich besser als von Analysten erwartet und verschaffte Rückenwind, wodurch sich der Konzern zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 3 Billionen US-Dollar katapultierte.
Der Kursanstieg wirkte sich auch direkt auf das Vermögen von Jeff Bezos aus. Laut dem Bloomberg Billionaires Index legte sein Vermögen im laufenden Jahr um 38,7 Milliarden US-Dollar auf inzwischen etwa 292 Milliarden US-Dollar zu.
Bezos bleibt mit Abstand größter Amazon-Aktionär
Trotz des jüngsten Verkaufs bleibt Bezos der mit Abstand größte Einzelaktionär von Amazon. Nach der Transaktion hält er weiterhin 8,16 Prozent der Amazon-Anteile.
Der aktuelle Verkauf reiht sich in eine Serie umfangreicher Aktienverkäufe ein. Seit 2020 hat Bezos Amazon-Aktien im Gesamtwert von mehr als 38 Milliarden US-Dollar veräußert.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 236,8EUR auf Tradegate (06. August 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.