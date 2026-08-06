Jeff Bezos macht Kasse mit Amazon-Aktien

Erst am Montag hat die Amazon-Aktie eine neues Allzeithoch bei 287,20 US-Dollar erreicht.

Jeff Bezos hat den jüngsten Rekordlauf der Amazon-Aktie für den ersten Aktienverkauf des Jahres genutzt. Jeff Bezos hat zum ersten Mal dieses Jahr Amazon-Aktien verkauft und dabei vom jüngsten Rekordhoch der Aktie profitiert. Wie aus einer nach Börsenschluss veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht, trennte sich der Amazon-Gründer von Aktien im Wert von knapp 350 Millionen US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der gemeldete Verkauf stellt allerdings nur einen kleinen Teil eines deutlich größeren Verkaufsplans dar. Bereits zwei Tage zuvor hatte Bezos angekündigt, bis zu 15 Millionen Amazon-Aktien veräußern zu wollen. Auf Basis der aktuellen Kurse entspricht dieses Paket einem Marktwert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar.

Amazon profitiert von Cloud-Boom

Die Amazon-Aktie hat seit Jahresbeginn über 18 Prozent zugelegt. Zuletzt hatte Amazon mit starken Quartalszahlen überzeugt. Insbesondere das Cloud-Geschäft entwickelte sich deutlich besser als von Analysten erwartet und verschaffte Rückenwind, wodurch sich der Konzern zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 3 Billionen US-Dollar katapultierte.

Der Kursanstieg wirkte sich auch direkt auf das Vermögen von Jeff Bezos aus. Laut dem Bloomberg Billionaires Index legte sein Vermögen im laufenden Jahr um 38,7 Milliarden US-Dollar auf inzwischen etwa 292 Milliarden US-Dollar zu.

Bezos bleibt mit Abstand größter Amazon-Aktionär

Trotz des jüngsten Verkaufs bleibt Bezos der mit Abstand größte Einzelaktionär von Amazon. Nach der Transaktion hält er weiterhin 8,16 Prozent der Amazon-Anteile.

Der aktuelle Verkauf reiht sich in eine Serie umfangreicher Aktienverkäufe ein. Seit 2020 hat Bezos Amazon-Aktien im Gesamtwert von mehr als 38 Milliarden US-Dollar veräußert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 236,8EUR auf Tradegate (06. August 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.





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