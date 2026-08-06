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    Allzeithoch genutzt

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    Jeff Bezos macht Kasse mit Amazon-Aktien

    Jeff Bezos hat erstmals im Jahr 2026 Amazon-Aktien verkauft, bleibt jedoch mit einem Anteil von über 8 Prozent weiterhin größter Aktionär des Konzerns.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bezos verkauft Amazon-Aktien für 350 Mio. Dollar
    • Bezos plant Verkauf von 15 Millionen Amazon-Aktien
    • Bezos bleibt mit 8,16 Prozent größter Aktionär
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Allzeithoch genutzt - Jeff Bezos macht Kasse mit Amazon-Aktien
    Foto: Dall-E

    Jeff Bezos hat den jüngsten Rekordlauf der Amazon-Aktie für den ersten Aktienverkauf des Jahres genutzt. Jeff Bezos hat zum ersten Mal dieses Jahr Amazon-Aktien verkauft und dabei vom jüngsten Rekordhoch der Aktie profitiert. Wie aus einer nach Börsenschluss veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht, trennte sich der Amazon-Gründer von Aktien im Wert von knapp 350 Millionen US-Dollar.

    Erst am Montag hat die Amazon-Aktie eine neues Allzeithoch bei 287,20 US-Dollar erreicht.

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    Der gemeldete Verkauf stellt allerdings nur einen kleinen Teil eines deutlich größeren Verkaufsplans dar. Bereits zwei Tage zuvor hatte Bezos angekündigt, bis zu 15 Millionen Amazon-Aktien veräußern zu wollen. Auf Basis der aktuellen Kurse entspricht dieses Paket einem Marktwert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar.

    Amazon profitiert von Cloud-Boom

    Die Amazon-Aktie hat seit Jahresbeginn über 18 Prozent zugelegt. Zuletzt hatte Amazon mit starken Quartalszahlen überzeugt. Insbesondere das Cloud-Geschäft entwickelte sich deutlich besser als von Analysten erwartet und verschaffte Rückenwind, wodurch sich der Konzern zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 3 Billionen US-Dollar katapultierte.

    Der Kursanstieg wirkte sich auch direkt auf das Vermögen von Jeff Bezos aus. Laut dem Bloomberg Billionaires Index legte sein Vermögen im laufenden Jahr um 38,7 Milliarden US-Dollar auf inzwischen etwa 292 Milliarden US-Dollar zu.

    Bezos bleibt mit Abstand größter Amazon-Aktionär

    Trotz des jüngsten Verkaufs bleibt Bezos der mit Abstand größte Einzelaktionär von Amazon. Nach der Transaktion hält er weiterhin 8,16 Prozent der Amazon-Anteile.

    Der aktuelle Verkauf reiht sich in eine Serie umfangreicher Aktienverkäufe ein. Seit 2020 hat Bezos Amazon-Aktien im Gesamtwert von mehr als 38 Milliarden US-Dollar veräußert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 236,8EUR auf Tradegate (06. August 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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