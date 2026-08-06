Bayer und Glyphosat-Kläger wollen Termin für US-Vergleichsanhörung verschieben
- Bayer will Glyphosat-Anhörung verschieben
- Mehr Zeit für Opt-outs und ihre rechtliche Prüfung
- Vergleich umfasst bis zu 7,25 Milliarden Dollar
LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer und die Anwälte der Klägerseite wollen den Termin für eine wichtige gerichtliche Anhörung zur Beilegung von Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA verschieben. Beide Seiten haben beim zuständigen Gericht in Missouri gemeinsam beantragt, die Anhörung zur finalen Genehmigung des Sammelvergleichs auf den 10. September oder einen späteren Termin zu verlegen, wie Bayer am Mittwochabend mitteilte. Durch die Verschiebung hätten die Parteien und der Verwalter des Programms mehr Zeit, Widerrufsanträge zu sogenannten Opt-outs zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court eingegangen sind. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt-outs könne so vorab geklärt werden.
Im Rahmen dieses Vergleichs - sollte er genehmigt werden - wird Bayer bis zu 21 Jahre lang abnehmende, gedeckelte jährliche Zahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar leisten. Mit dem Schritt will Bayer das Thema Glyphosat-Klagen weitgehend vom Tisch bekommen. Damit der Vergleichsplan aber überhaupt greift, muss ein Großteil der Kläger zustimmen, im Grunde fast alle, wie Unternehmenschef Bill Anderson im Februar bei der Vorstellung des Plans betont hatte. Eine Nicht-Zustimmung ist ein sogenannter Opt-out.
Dass nach der jüngsten Entscheidung des obersten US-Gerichts in einem wegweisenden Glyphosat-Fall Widerrufsanträge zu sogenannten Opt-outs eingegangen sind, überrascht wenig. Denn: der Supreme Court hatte zu Gunsten von Bayer entschieden, was vielen Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken durch den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup die Grundlage entziehen könnte.
So hatte der US Supreme Court geurteilt, dass Bayer nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden kann. Die Richter beriefen sich dabei darauf, dass in den USA von der Regierung einheitliche Markierungen von der Umweltbehörde EPA vorgeschrieben seien - damit könne es keine abweichenden Anforderungen einzelner Bundesstaaten geben./mis/mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 49,60 auf Tradegate (06. August 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 48,82 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -7,43 %/+26,79 % bedeutet.
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Die 50 Euro reizen zum Abverkauf ; zu viele Marktteilnehmer können 30, 40 oder gar 50 + % realisieren und tun das auch . Die Analysten können viel erzählen , gerade mit good news im Rücken , aber bis es hoch geht in die Sechziger oder noch höher , wird noch Zeit vergehen , Geduld und weiter Positives an allen ( Bayer) fronten ist gefragt !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Mehrere Häuser passen aktuell ihre Kursziele nach oben an.