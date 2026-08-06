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    OR Royalties gibt Dividende für das Dritte Quartal 2026 bekannt

    OR Royalties gibt Dividende für das Dritte Quartal 2026 bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    (Montreal, 5. August 2026)  / IRW-Press / OR Royalties Inc. („OR Royalties“ oder das „Unternehmen“) (OR: TSX & NYSE) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties ... - gibt bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens eine Dividende für das dritte Quartal 2026 in Höhe von 0,065 US-Dollar pro Stammaktie genehmigt hat. Die Dividende wird am 15. Oktober 2026 an die Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 30. September 2026 im Aktienregister eingetragen sind. Diese Dividende ist eine „berechtigte Dividende“ im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act).

     

    Für in Kanada ansässige Aktionäre wird der Gegenwert in kanadischen Dollar auf der Grundlage des von der Bank of Canada am Stichtag veröffentlichten Tageskurses ermittelt oder, falls die Bank of Canada an diesem Tag keinen Kurs veröffentlicht, auf der Grundlage des Kurses des unmittelbar vorangegangenen Geschäftstages.

     

    Dividendenreinvestitionsplan

     

    Das Unternehmen möchte seine Aktionäre zudem daran erinnern, dass es einen Dividendenreinvestitionsplan (den „Plan“) eingeführt hat. Aktionäre mit Wohnsitz in Kanada und den Vereinigten Staaten können sich im Zusammenhang mit der am 15. Oktober 2026 an

     

    die am 30. September 2026 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird, am Plan teilnehmen und somit von dem 3-prozentigen Rabatt, der für die Dividende des dritten Quartals angeboten wird. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website von OR Royalties unter http://ORroyalties.com/dividends/drip/.

     

    Nicht registrierte wirtschaftliche Anteilseigner, die am Programm teilnehmen möchten, sollten sich an ihren Finanzberater, Broker, Wertpapierhändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut wenden, bei dem ihre Stammaktien verwahrt werden, um sich über die geltende Anmeldefrist zu erkundigen und die Teilnahme am Programm zu beantragen. Für weitere Informationen zur Anmeldung oder bei sonstigen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Transferstelle unter 1-800-387-0825 (gebührenfrei in Kanada) oder shareholderinquiries@tmx.com.

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