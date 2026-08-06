BERENBERG stuft Porsche AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Transformation des Autobauers bedeute geringere Volumina, schrieb Romain Gourvil am Mittwoch. Alles in allem hätten die Zuffenhausener solides Zahlen präsentiert. Die Profitabilität im ersten Halbjahr sichere das Margenziel für das Gesamtjahr ab./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 43,45EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 43
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Romain Gourvil
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 43
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