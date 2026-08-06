JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Mit ihrer Zustimmung zum Zusammengehen von Akzo Nobel und Axalta hätten die Aktionäre beider Unternehmen die Strategy der Managements letztlich unterstützt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch. Von nun an dürfte es um die operative Umsetzung gehen, vor allem um das Erreichen der in Aussicht gestellten Synergien./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 63,08EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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