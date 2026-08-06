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    KI-Boom

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    Halbleiterzulieferer Suss dank Rekordauftragsbestand auf Kurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingang dank KI-Hype mehr als verdreifacht
    • Rekordauftragsbestand und hohe Planungssicherheit
    • Umsatz und Ebit sinken trotz verbesserter Marge
    KI-Boom - Halbleiterzulieferer Suss dank Rekordauftragsbestand auf Kurs
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Mircotec profitiert weiter von dem aktuellen Hype rund um Künstliche Intelligenz. Im zweiten Quartal stieg der Auftragseingang auch dank einer großen Order im Jahresvergleich mit 260,7 Millionen auf mehr als das Dreifache. Laut Finanzvorständin Cornelia Ballwießer erreichte das Unternehmen damit einen Rekordauftragsbestand zum Halbjahr. Mit zudem bereits rund 220 Millionen Euro an für 2027 vorgesehenen Auslieferungen verfügen Suss "über eine deutlich höhere Visibilität als noch vor einem Jahr", sagte die Managerin laut Mitteilung vom Donnerstag. Auch habe sich die Profitabilität im zweiten Quartal wie erwartet verbessert und liege wieder im Zielkorridor für das Gesamtjahr. Suss bestätigte daher seine 2026er-Ziele.

    Bislang zahlen sich die Buchungen aber erst langsam im operativen Geschäft aus: Der Konzernumsatz ging in den drei Monaten bis Ende Juni um 18 Prozent auf 116,2 Millionen Euro zurück, lag aber deutlich über dem Wert aus dem ersten Quartal dieses Jahres.

    Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach zum Vorjahreszeitraum um gut die Hälfte auf 10,4 Millionen Euro ein. Die entsprechende operative Marge sank um 6,2 Prozentpunkte auf 9 Prozent, im Vorquartal hatte die Profitabilität allerdings nur bei 4,3 Prozent gelegen. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen inklusive nicht fortgeführter Aktivitäten 6,3 Millionen Euro Gewinn, nach 12,6 Millionen vor einem Jahr./tav/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 79,50 auf Tradegate (06. August 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +19,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +32,58 %/+57,83 % bedeutet.





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