Halbleiterzulieferer Suss dank Rekordauftragsbestand auf Kurs

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Mircotec profitiert weiter von dem aktuellen Hype rund um Künstliche Intelligenz. Im zweiten Quartal stieg der Auftragseingang auch dank einer großen Order im Jahresvergleich mit 260,7 Millionen auf mehr als das Dreifache. Laut Finanzvorständin Cornelia Ballwießer erreichte das Unternehmen damit einen Rekordauftragsbestand zum Halbjahr. Mit zudem bereits rund 220 Millionen Euro an für 2027 vorgesehenen Auslieferungen verfügen Suss "über eine deutlich höhere Visibilität als noch vor einem Jahr", sagte die Managerin laut Mitteilung vom Donnerstag. Auch habe sich die Profitabilität im zweiten Quartal wie erwartet verbessert und liege wieder im Zielkorridor für das Gesamtjahr. Suss bestätigte daher seine 2026er-Ziele.

Bislang zahlen sich die Buchungen aber erst langsam im operativen Geschäft aus: Der Konzernumsatz ging in den drei Monaten bis Ende Juni um 18 Prozent auf 116,2 Millionen Euro zurück, lag aber deutlich über dem Wert aus dem ersten Quartal dieses Jahres.