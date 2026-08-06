AKTIE IM FOKUS
Deutsche Telekom vorbörslich fest nach Zahlen und Aktienrückkauf
- Telekom-Aktie steigt vorbörslich um 2,5 Prozent
- Umsatz wächst im zweiten Quartal um gut vier Prozent
- Telekom erhöht Barmittel-Ausblick und Rückkäufe
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit einem klaren Kursanstieg auf Geschäftszahlen und mehr Aktienrückkäufe reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt um 2,5 Prozent auf 28,10 Euro. Damit würden sie den Vortagesverlust im Xetra-Handel von rund anderthalb Prozent mehr als wettmachen und sich dem höchsten Stand seit Mitte Juni bei 28,55 Euro nähern.
Im zweiten Quartal profitierte die Telekom weiter vom Wachstum der US-Tochter T-Mobile US und erhöhte ihren Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um gut vier Prozent nach oben. Dies liegt im Rahmen der Markterwartungen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) legte um 7,5 Prozent zu. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet. Das Unternehmen weitet zudem das Aktienrückkaufprogramm deutlich aus./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 28,08 auf Tradegate (06. August 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 141,51 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +24,65 %/+38,50 % bedeutet.
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Das ist wohl weniger die Vorfreude auf die Q2 Zahlen als die Erleichterung über eine wohl nicht stattfindende Fusion mit TMUS.
Vielleicht mal ein paar Fakten zu SPCX in chronologischer Reihenfolge:
- „As of March 31, 2026, we had total principal indebtedness outstanding of $29,132 million .“; Cash and cash equivalents $ 15,852
- „As of April 30, 2026, we had$20,000 millionof borrowings outstanding under the SpaceX Bridge Loan“
- „The issuance of all shares closed on June 15, 2026, bringing the gross proceeds from the initial public offering to SpaceX to approximately $85.7 billion.“
- „SPACEX ANNOUNCES PRICING OF $25 BILLION INAUGURAL BOND ISSUANCE (June 23, 2026) „SpaceX intends to use the net proceeds from the Notes Offering to repay the outstanding borrowings under its bridge loan facility in full, to pay related fees and expenses, and any remaining amount for general corporate purposes.“
(Quellen: Prospekt & PR zum Bond)
Bei dem aktuellen Cashburn von Finanzkraft zu sprechen ist schon ziemlich realitätsfern. Bei SPCX geht es aktuell nur darum die nächsten Quartale durchzuhalten.
Und das TMUS einen FCF von über 18mrd$ generiert spielt keine Rolle? Das zeigt wieder eine Menge Ahnungslosigkeit! Von den technischen Problemen/Herausforderungen bei SPCX will ich gar nicht erst anfangen.
Das Damoklesschwert eines DTE-TMUS Mergers ist offensichtlich auch vom Tisch:
Richtig lustig wird's wenn SpaceX bei den C-Band-Auktionen nächstes Jahr in USA alles aufkauft mit seiner Finanzkraft.