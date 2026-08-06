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    AKTIE IM FOKUS

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    Deutsche Telekom vorbörslich fest nach Zahlen und Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Telekom-Aktie steigt vorbörslich um 2,5 Prozent
    • Umsatz wächst im zweiten Quartal um gut vier Prozent
    • Telekom erhöht Barmittel-Ausblick und Rückkäufe
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche Telekom vorbörslich fest nach Zahlen und Aktienrückkauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit einem klaren Kursanstieg auf Geschäftszahlen und mehr Aktienrückkäufe reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt um 2,5 Prozent auf 28,10 Euro. Damit würden sie den Vortagesverlust im Xetra-Handel von rund anderthalb Prozent mehr als wettmachen und sich dem höchsten Stand seit Mitte Juni bei 28,55 Euro nähern.

    Im zweiten Quartal profitierte die Telekom weiter vom Wachstum der US-Tochter T-Mobile US und erhöhte ihren Barmittel-Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um gut vier Prozent nach oben. Dies liegt im Rahmen der Markterwartungen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda AL) legte um 7,5 Prozent zu. Experten hatten hier einen Tick weniger erwartet. Das Unternehmen weitet zudem das Aktienrückkaufprogramm deutlich aus./edh/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 28,08 auf Tradegate (06. August 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +0,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 141,51 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +24,65 %/+38,50 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Telekom-Aktie und die Hoffnung auf starke Halbjahreszahlen am 6. August; manche fragen, ob kurzfristig 30 Euro erreichbar sind. Als Kurstreiber gilt zudem die Erleichterung über das vorläufige Aus der möglichen T-Mobile-US-Fusion. Diskutiert werden der strategische Nutzen und mögliche Verkauf von T-Mobile US, Schuldenabbau oder Sonderausschüttung sowie SpaceX als potenzieller Wettbewerber. Die Telekom wird teils wegen moderater Ertragskraft und geringer Innovation kritisch bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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