Commerzbank verdoppelt fast den Gewinn – die Aktie schwankt wild

Im zweiten Quartal stieg der Nettogewinn auf 898 Millionen Euro nach 462 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt nur 856 Millionen Euro erwartet. Im ersten Halbjahr kletterte der den Aktionären zurechenbare Gewinn von 1,30 auf den Rekordwert von 1,81 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 0,92 auf 1,47 Euro.

Die Commerzbank hat fast doppelt so viel verdient wie vor einem Jahr und kündigt zugleich einen Aktienrückkauf über bis zu 1,2 Milliarden Euro an. Im zweiten Quartal stieg der Nettogewinn auf 898 Millionen Euro und übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Aktie gab im frühen Handel zunächst um 1,9 Prozent nach, schwankte anschließend jedoch um die Nulllinie. Über den starken Zahlen steht der Machtkampf mit UniCredit, die ihren Zugriff auf die Frankfurter Bank auf fast 50 Prozent ausbauen will.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Damit sieht sich die Bank "voll auf Kurs, ihr Gewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro im Gesamtjahr zu erreichen". Für 2026 erwartet die Commerzbank weiterhin Nettozinserträge von 8,6 Milliarden Euro und Gesamterträge von 13,2 Milliarden Euro. Der Nettozinsertrag gab im ersten Halbjahr allerdings leicht von 4,13 auf 4,11 Milliarden Euro nach.

Mit dem neuen Rückkaufprogramm will Vorstandschefin Bettina Orlopp den eigenen Kurs stärken und zeigen, dass die Commerzbank auch unabhängig hohe Renditen liefern kann. Doch der Druck durch UniCredit wächst. Deren Chef Andrea Orcel erwartet das Institut schon mit einem Anteil von weniger als 50 Prozent kontrollieren zu können. Orlopp widerspricht: "Auch wenn die Unicredit über eine Mehrheit auf der nächsten Hauptversammlung verfügt, kann sie über wesentliche Strukturmassnahmen nicht allein entscheiden."

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Die beiden Bankchefs wollen nun Gespräche über die Zukunft der Commerzbank aufnehmen. Frühere Treffen hatten die Differenzen allerdings eher verschärft. Parallel prüft die Europäische Zentralbank den Antrag von UniCredit, die Schwelle von 30 Prozent zu überschreiten. Dafür läuft nach Bestätigung der Unterlagen durch die BaFin eine Frist von bis zu 60 Arbeitstagen.

Damit trifft ein Rekordhalbjahr auf einen Übernahmekampf, der in die entscheidende Phase geht. Die Commerzbank verdient mehr, kauft Aktien zurück und verteidigt ihre Eigenständigkeit – während UniCredit immer näher an die Kontrolle rückt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!