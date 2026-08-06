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    1,2-Mrd.-Aktienrückkauf

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    Commerzbank verdoppelt fast den Gewinn – die Aktie schwankt wild

    898 Millionen Euro Quartalsgewinn und ein Milliarden-Rückkauf reichen nicht, um den Machtkampf zu überdecken. Über allem steht der drohende Kontrollverlust an UniCredit.

    Für Sie zusammengefasst
    • Quartalsgewinn steigt auf 898 Millionen Euro
    • Rückkauf über 1,2 Milliarden Euro soll Kurs stärken
    • UniCredit erhöht Druck und strebt Bankkontrolle an
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    1,2-Mrd.-Aktienrückkauf - Commerzbank verdoppelt fast den Gewinn – die Aktie schwankt wild
    Foto: Unsplash

    Die Commerzbank hat fast doppelt so viel verdient wie vor einem Jahr und kündigt zugleich einen Aktienrückkauf über bis zu 1,2 Milliarden Euro an. Im zweiten Quartal stieg der Nettogewinn auf 898 Millionen Euro und übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Aktie gab im frühen Handel zunächst um 1,9 Prozent nach, schwankte anschließend jedoch um die Nulllinie. Über den starken Zahlen steht der Machtkampf mit UniCredit, die ihren Zugriff auf die Frankfurter Bank auf fast 50 Prozent ausbauen will.

    Im zweiten Quartal stieg der Nettogewinn auf 898 Millionen Euro nach 462 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt nur 856 Millionen Euro erwartet. Im ersten Halbjahr kletterte der den Aktionären zurechenbare Gewinn von 1,30 auf den Rekordwert von 1,81 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 0,92 auf 1,47 Euro.

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    Damit sieht sich die Bank "voll auf Kurs, ihr Gewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro im Gesamtjahr zu erreichen". Für 2026 erwartet die Commerzbank weiterhin Nettozinserträge von 8,6 Milliarden Euro und Gesamterträge von 13,2 Milliarden Euro. Der Nettozinsertrag gab im ersten Halbjahr allerdings leicht von 4,13 auf 4,11 Milliarden Euro nach.

    Mit dem neuen Rückkaufprogramm will Vorstandschefin Bettina Orlopp den eigenen Kurs stärken und zeigen, dass die Commerzbank auch unabhängig hohe Renditen liefern kann. Doch der Druck durch UniCredit wächst. Deren Chef Andrea Orcel erwartet das Institut schon mit einem Anteil von weniger als 50 Prozent kontrollieren zu können. Orlopp widerspricht: "Auch wenn die Unicredit über eine Mehrheit auf der nächsten Hauptversammlung verfügt, kann sie über wesentliche Strukturmassnahmen nicht allein entscheiden."

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    Die beiden Bankchefs wollen nun Gespräche über die Zukunft der Commerzbank aufnehmen. Frühere Treffen hatten die Differenzen allerdings eher verschärft. Parallel prüft die Europäische Zentralbank den Antrag von UniCredit, die Schwelle von 30 Prozent zu überschreiten. Dafür läuft nach Bestätigung der Unterlagen durch die BaFin eine Frist von bis zu 60 Arbeitstagen.

    Damit trifft ein Rekordhalbjahr auf einen Übernahmekampf, der in die entscheidende Phase geht. Die Commerzbank verdient mehr, kauft Aktien zurück und verteidigt ihre Eigenständigkeit – während UniCredit immer näher an die Kontrolle rückt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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