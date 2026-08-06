JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 46,40 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Expertin rechnet nicht mit einer stärkeren Kursreaktion der Aktien des Autozulieferers./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,95 % und einem Kurs von 40,95EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46,40
Kursziel alt: 46,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46,40
Kursziel alt: 46,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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