JEFFERIES stuft Aumovio auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 46,40 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Expertin rechnet nicht mit einer stärkeren Kursreaktion der Aktien des Autozulieferers./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,95 % und einem Kurs von 40,95EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Aumovio

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46,40

Kursziel alt: 46,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

