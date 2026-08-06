JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Diese deckten sich bemerkenswert genau mit den Konsensschätzungen, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Eine Ausnahme mache der Betriebsgewinn des schweizerischen Versicherers in der Lebensversicherung, der um knapp elf Prozent über der Markterwartung liege./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 651,7EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 520
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 520
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