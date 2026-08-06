JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Diese deckten sich bemerkenswert genau mit den Konsensschätzungen, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Eine Ausnahme mache der Betriebsgewinn des schweizerischen Versicherers in der Lebensversicherung, der um knapp elf Prozent über der Markterwartung liege./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 651,7EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 520

Kursziel alt: 520

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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