KSB Vz.: Starkes zweites Quartal beflügelt den Geschäftsverlauf
KSB überzeugt im ersten Halbjahr 2026 mit steigenden Aufträgen, höherem Umsatz und kräftigem EBIT-Zuwachs – trotz schwieriger Märkte und geopolitischer Unsicherheiten.
- KSB steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Auftragseingang von 1.698 Mio. € auf 1.849 Mio. €; im zweiten Quartal lag er mit 836 Mio. € rund 2 % über dem Vorjahresquartal.
- Der Halbjahresumsatz erhöhte sich leicht von 1.465 Mio. € auf 1.471 Mio. €; im zweiten Quartal wurden 760 Mio. € erzielt – 6,7 % mehr als im ersten Quartal.
- Das EBIT belief sich im ersten Halbjahr auf 98,4 Mio. €; im zweiten Quartal stieg es auf 58,5 Mio. €, rund 150 % mehr als im ersten Quartal auf operativer Basis.
- KSB SupremeServ entwickelte sich besonders positiv: Der Auftragseingang stieg im zweiten Quartal um 9,6 % auf 272 Mio. €, das EBIT erhöhte sich auf 44,3 Mio. €.
- Das Segment Pumpen wuchs beim Auftragseingang um 1,0 % und beim Umsatz um 1,7 %; im Bergbau legten die Auftragseingänge um 15,2 % und die Umsätze um 29,7 % zu.
- Trotz geopolitischer Belastungen, negativer Währungseffekte und schwacher Märkte in China und Europa bestätigte KSB die Jahresprognose für Auftragseingang, Umsatz und EBIT.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei KSB Vz. ist am 06.08.2026.
Der Kurs von KSB Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 837,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,88 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 835,00EUR das entspricht einem Minus von -0,24 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.578,14PKT (+0,10 %).
-1,64 %
+3,61 %
+0,12 %
-2,71 %
-5,07 %
+45,61 %
+142,82 %
+121,59 %
+407,53 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte