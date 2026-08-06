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    KSB Vz.: Starkes zweites Quartal beflügelt den Geschäftsverlauf

    KSB überzeugt im ersten Halbjahr 2026 mit steigenden Aufträgen, höherem Umsatz und kräftigem EBIT-Zuwachs – trotz schwieriger Märkte und geopolitischer Unsicherheiten.

    KSB Vz.: Starkes zweites Quartal beflügelt den Geschäftsverlauf
    • KSB steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Auftragseingang von 1.698 Mio. € auf 1.849 Mio. €; im zweiten Quartal lag er mit 836 Mio. € rund 2 % über dem Vorjahresquartal.
    • Der Halbjahresumsatz erhöhte sich leicht von 1.465 Mio. € auf 1.471 Mio. €; im zweiten Quartal wurden 760 Mio. € erzielt – 6,7 % mehr als im ersten Quartal.
    • Das EBIT belief sich im ersten Halbjahr auf 98,4 Mio. €; im zweiten Quartal stieg es auf 58,5 Mio. €, rund 150 % mehr als im ersten Quartal auf operativer Basis.
    • KSB SupremeServ entwickelte sich besonders positiv: Der Auftragseingang stieg im zweiten Quartal um 9,6 % auf 272 Mio. €, das EBIT erhöhte sich auf 44,3 Mio. €.
    • Das Segment Pumpen wuchs beim Auftragseingang um 1,0 % und beim Umsatz um 1,7 %; im Bergbau legten die Auftragseingänge um 15,2 % und die Umsätze um 29,7 % zu.
    • Trotz geopolitischer Belastungen, negativer Währungseffekte und schwacher Märkte in China und Europa bestätigte KSB die Jahresprognose für Auftragseingang, Umsatz und EBIT.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei KSB Vz. ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von KSB Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 837,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,88 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 835,00EUR das entspricht einem Minus von -0,24 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.578,14PKT (+0,10 %).


    KSB Vz.

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    ISIN:DE0006292030WKN:629203
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