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    The Platform Group übernimmt Möbelplattform – Aktie vor Wachstumsschub?

    Mit einem strategischen Zukauf stärkt The Platform Group ihr Möbelgeschäft: Die Vermögenswerte der Berliner Plattform Cocoli.com gehen im Rahmen eines Asset Deals an TPG über.

    The Platform Group übernimmt Möbelplattform – Aktie vor Wachstumsschub?
    Foto: adobe.stock.com
    • The Platform Group übernimmt die Vermögenswerte der Möbelplattform Cocoli.com im Rahmen eines Asset Deals.
    • Mit der Übernahme baut TPG das Segment „Freight Goods“ und sein Geschäft mit Möbelplattformen aus.
    • Cocoli wurde 2021 gegründet, hat seinen Sitz in Berlin und verbindet derzeit mehr als 100 Partner.
    • Auf Cocoli sind über 300.000 Produkte gelistet, insbesondere aus den Bereichen Polster- und Sitzmöbel, Office sowie Beleuchtung.
    • Zu den wichtigen Marken auf der Plattform zählen unter anderem Vitra, Tempur, SOFACOMPANY und Hay.
    • TPG betreibt Plattformlösungen in 26 Branchen, verfügt über mehr als 16.600 Partner und erzielte 2025 einen Umsatz von 728 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 55 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei The Platform Group ist am 20.08.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8090EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,50 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,8020EUR das entspricht einem Minus von -0,87 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

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    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
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