InTiCa Systems: Halbjahr 2026 mit verbessertem Umsatz und Ergebnis
Im ersten Halbjahr 2026 zeigt der Konzern ein gemischtes Bild: moderates Umsatzplus, starke Dynamik in Industry & Infrastructure, aber weiterhin negatives Ergebnis.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 1,5 % auf 35,0 Mio. € gestiegen (H1 2025: 34,4 Mio. €).
- Das Segment Mobility verzeichnete einen Umsatzrückgang von 6,4 % auf 30,0 Mio. €, während Industry & Infrastructure den Umsatz um 104,8 % auf 5,0 Mio. € steigerte.
- Das EBITDA verbesserte sich leicht auf 2,0 Mio. €; das EBIT blieb mit -1,1 Mio. € negativ, lag aber über dem Vorjahreswert von -1,3 Mio. €.
- Der Konzernfehlbetrag sank auf 1,8 Mio. € bzw. -0,42 € je Aktie (H1 2025: -2,1 Mio. € bzw. -0,49 €).
- Der Auftragsbestand erhöhte sich auf 81,4 Mio. € nach 76,7 Mio. € im Vorjahr; 93 % davon entfielen auf das Segment Mobility.
- Für 2026 bestätigt der Vorstand die Prognose eines Umsatzes von 68,0 bis 73,0 Mio. € und eines EBITs von -1,5 bis -2,5 Mio. €; Risiken bestehen insbesondere durch Konjunktur, Rohstoffpreise und geopolitische Konflikte.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei InTiCa Systems ist am 06.08.2026.
Der Kurs von InTiCa Systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,53 % im
Minus.
+3,56 %
-4,83 %
+4,65 %
-16,45 %
-24,28 %
-78,42 %
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-63,16 %
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