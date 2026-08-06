DAX konsolidiert über 26 000 Punkten – Konjunkturaufschwung nimmt Formen an

Aus dem Halbleitersektor sorgten die Geschäftsberichte von Sandisk und Western Digital für Abgabedruck bei den jeweiligen Aktien und für Verkäufe im Handel in Asien in diesem Sektor.

Es wäre auch nicht ungewöhnlich, wenn der Markt die psychologische Marke in den kommenden Stunden noch einmal testen würde. Der Zahlenreigen bei den deutschen Standardwerten setzt sich heute mit Siemens, Deutsche Telekom und Commerzbank fort. Auch aus den USA kamen neue Impulse, unter anderem von eBay, Etsy und Mercado Libre.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In Deutschland wurden die Auftragseingänge der Industrie vermeldet, die mit einem Anstieg von 3,1 Prozent wesentlich besser als die erwarteten 0,5 Prozent ausfielen. Damit bestätigt sich auch für die Gesamtwirtschaft das positive Bild eines Konjunkturaufschwungs.

Im Tagesverlauf werden noch einige wichtige Impulse aus den USA in Form der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und der Lagerbestände im Großhandel erwartet.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.



Schreibe Deinen Kommentar