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SpaceX Aktie heute im Plus - 06.08.2026
Am 06.08.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um +1,99 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.
SpaceX Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 06.08.2026
Die SpaceX Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,99 % auf 95,29€. Damit gewinnt die Aktie +1,86 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SpaceX Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -14,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 95,29€, mit einem Plus von +1,99 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Obwohl sich die SpaceX Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -27,84 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -3,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,34 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SpaceX eine negative Entwicklung von -27,84 % erlebt.
SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,49 %
|1 Monat
|-33,34 %
|3 Monate
|-27,84 %
|1 Jahr
|-27,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark gestiegene SpaceX-Bewertung und mögliche Kursrückgänge durch Verkäufe von Mitarbeitern sowie frühen Investoren. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen, die Unsicherheit über den weiteren Kursverlauf und die Frage, ob eine Bewertung von über 0,8 Billionen US-Dollar fundamental durch die bislang vergleichsweise geringen Raumfahrtumsätze gedeckt ist. Einige sehen langfristiges Potenzial, andere eine extreme Überbewertung und spekulative Blase.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Zur SpaceX Diskussion
Informationen zur SpaceX Aktie
Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 722,16 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von SpaceX
Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,82 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,42 %. Northrop Grumman verliert -0,21 %
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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.