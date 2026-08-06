Deutsche Rüstungswerte unter Druck - Quartalszahlen, Abstufung

So standen Rheinmetall-Papiere 1,7 Prozent tiefer, bei Hensoldt belief sich das Minus auf 2,9 Prozent. Renk-Aktien kamen nach Zahlen mit minus 0,1 Prozent glimpflich davon. Der Panzergetriebehersteller erfüllte die Erwartungen und verzeichnet einen Rekordauftragseingang.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungsaktien dürften Anleger am Donnerstag überwiegend meiden. Vor allem Rheinmetall nach einer gesenkten Umsatzprognose und Hensoldt nach einer Abstufung verloren vorbörslich auf Tradegate deutlich gegenüber dem Xetra-Schluss.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rheinmetall senkte nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts durch das Verteidigungsministerium wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr. Die Titel hatten jüngst ihren Abwärtstrend seit Januar geknackt und sich von Kursen etwas über 900 Euro bis auf 1.200 Euro deutlich erholt. Die Auftragslage im zweiten Halbjahr steht nun im Blick.

Bei den Aktien von Hensoldt erweist sich der Widerstand im Bereich der 90 Euro-Marke als zäh, erst recht nach der aktuellen Abstufung durch das Analysehaus Jefferies von "Buy" auf "Hold". Nach einem weiteren Quartal mit starker Geschäftsentwicklung beurteilt Experte Ben Brown die Fundamentaldaten des Rüstungselektronikkonzerns weiterhin positiv.

Da die Papiere jedoch mit einem nahezu rekordhohen Aufschlag gegenüber dem europäischen Verteidigungssektor notierten und wichtige Kursimpulse eher gegen Jahresende zu erwarten seien, dürfte das Risiko/Ertrags-Verhältnis nun ausbalancierter sein, hieß es./ajx/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 1.155 auf Tradegate (06. August 2026, 08:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,56 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 55,22 Mrd.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.600,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +9,39 %/+59,88 % bedeutet.



