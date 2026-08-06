AKTIEN IM FOKUS
Deutsche Rüstungswerte unter Druck - Quartalszahlen, Abstufung
- Rüstungsaktien vorbörslich überwiegend schwächer
- Rheinmetall senkt Umsatzausblick nach Projektstopp
- Hensoldt nach Abstufung unter Druck, Renk stabil
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungsaktien dürften Anleger am Donnerstag überwiegend meiden. Vor allem Rheinmetall nach einer gesenkten Umsatzprognose und Hensoldt nach einer Abstufung verloren vorbörslich auf Tradegate deutlich gegenüber dem Xetra-Schluss.
So standen Rheinmetall-Papiere 1,7 Prozent tiefer, bei Hensoldt belief sich das Minus auf 2,9 Prozent. Renk-Aktien kamen nach Zahlen mit minus 0,1 Prozent glimpflich davon. Der Panzergetriebehersteller erfüllte die Erwartungen und verzeichnet einen Rekordauftragseingang.
Rheinmetall senkte nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts durch das Verteidigungsministerium wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr. Die Titel hatten jüngst ihren Abwärtstrend seit Januar geknackt und sich von Kursen etwas über 900 Euro bis auf 1.200 Euro deutlich erholt. Die Auftragslage im zweiten Halbjahr steht nun im Blick.
Bei den Aktien von Hensoldt erweist sich der Widerstand im Bereich der 90 Euro-Marke als zäh, erst recht nach der aktuellen Abstufung durch das Analysehaus Jefferies von "Buy" auf "Hold". Nach einem weiteren Quartal mit starker Geschäftsentwicklung beurteilt Experte Ben Brown die Fundamentaldaten des Rüstungselektronikkonzerns weiterhin positiv.
Da die Papiere jedoch mit einem nahezu rekordhohen Aufschlag gegenüber dem europäischen Verteidigungssektor notierten und wichtige Kursimpulse eher gegen Jahresende zu erwarten seien, dürfte das Risiko/Ertrags-Verhältnis nun ausbalancierter sein, hieß es./ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 1.155 auf Tradegate (06. August 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 55,22 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.600,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +9,39 %/+59,88 % bedeutet.
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Analysten Prognosen für die morgigen Q2 Zahlen um 14:00 Uhr, oder doch nur ein Blick in die Glaskugel oder Kaffeesatzleserei 😇
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass RHM im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,06 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,90 EUR je Aktie gewesen.
Auch wenn zurzeit über RHM die Sonne scheint, bis zur 200-Tage-Linie ist noch viel Fleißarbeit erforderlich.
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So ermutigend die Entwicklung ist, die wirklich entscheidenden Weichen stehen noch aus. Knapp über dem aktuellen Kursniveau warten die Hürden bei 1.234/1.241 Euro und 1.304/1.310 Euro sowie oberhalb von 1.322 Euro, und dieser Bereich jenseits von 1.300 Euro ist derzeit noch nicht in Reichweite. Erst darüber käme die 200-Tage-Linie bei 1.355,0 Euro in den Blick, deren Rückeroberung den seit Oktober laufenden Abwärtstrend beenden würde. Bis zu diesem übergeordneten Signal ist es also noch ein gutes Stück, und ohne den Bruch dieser Marken bleibt die Rheinmetall Aktie trotz aller Fortschritte eine Erholung innerhalb des größeren Abwärtstrends.
Nach unten hat sich die Ausgangslage dagegen spürbar gefestigt. Die eroberte 50-Tage-Linie bei 1.122,8 Euro und die 1.100er-Marke dienen nun als erste Haltelinie, darunter fängt die 20-Tage-Linie bei 1.047,1 Euro ab. Erst ein Rückfall unter dieses Bündel würde das frische Bild wieder eintrüben. Das Baissetief zwischen 936/942 Euro und 900,2 Euro, das zugleich das 52-Wochen-Tief markiert, ist mit dem jüngsten Schub in komfortable Ferne gerückt. Für die Anleger des Düsseldorfer Konzerns lautet die Lage damit: Der Boden trägt, das Momentum stimmt, und der Kapitalfluss dreht in die richtige Richtung. Ob daraus eine echte Trendwende wird, entscheidet sich aber erst an den Widerständen oberhalb von 1.300 Euro und letztlich an der 200-Tage-Linie.
Die Luft wird dünn für unsere lieben Shortys
D. E. Shaw und Capital Fund Management reduzieren ihre Shortpositionen auf RHM